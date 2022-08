Localisation, état, nombre d'hectares brûlés: voici la carte des huit "grands feux" en cours en France

A l'approche de la mi-août et après un mois de juillet éprouvant pour les pompiers, "huit grands feux", selon l'expression utilisée par le ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin mercredi, brûlent actuellement en France, en Gironde, dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l'Aveyron... Sans compter d'innombrables départs de feux plus petits chaque jour du nord au sud. Voici une carte des principaux incendies encore en activité, ce jeudi 11 août 2022.

Un feu est "fixé" lorsque les pompiers sont parvenus à stopper sa progression au niveau de la tête, même si les flammes sont encore importantes. Un feu est "maîtrisé" lorsque les pompiers sont parvenus à éteindre les foyers les plus importants. Un feu est "circonscrit" quand les pompiers sont parvenus à le cerner de tous les côtés, ils peuvent alors commencer à le "noyer". Un feu "éteint" signifie qu'il n'y a plus aucune braise ni fumerolle. L'intervention est terminée.

Publicité

50.000 hectares de forêt brûlés

En tout, 50.000 hectares de forêt ont brulé en France cet été, selon le système européen d'information sur les feux de forêt Copernicus , qui suit les incendies en temps réel. Plus de 10.000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont mobilisées sur tout le territoire pour lutter contre les flammes.

La première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sont arrivés dans la matinée à Hostens en Gironde, pour montrer le soutien du gouvernement aux sapeurs-pompiers et rencontré des maires touchés. "On n'a jamais mobilisé autant de moyen aérien, on met le paquet, je peux vous assurer qu'on met le maximum", a assuré la Première ministre aux maires, qui se montrent sceptiques sur les moyens mobilisés. L’Élysée a également fait savoir que cinq pays européens vont venir en aide à la France pour lutter contre ces incendies. Des pompiers d'Allemagne, de Grèce, de Pologne, de Roumanie et d'Autriche vont arriver en renfort des Français mobilisés.