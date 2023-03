Logement neuf : le secteur "s'enfonce dans une crise profonde", s'inquiètent les promoteurs immobiliers

"Le secteur de l’immobilier neuf s’enfonce dans une crise profonde, sans précédent", alerte auprès de France Inter Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). La demande de logements neufs s’est effondrée en 2022 et l’année 2023 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Pour autant, entre les habitations laissées vacantes ou en cours de rénovation et la croissance démographique, un accroissement du parc immobilier est nécessaire, à raison de 450.000 logements neufs chaque année. Les promoteurs réclament au ministère de l’Économie des mesures pour relancer les achats.

Moins de permis de construire signés

La FPI constate que les maires sont de plus en plus frileux à signer des permis de construire d’immeubles, notamment dans des grandes villes comme Bordeaux et Lyon. "Tout le monde veut un beau logement, mais pas à côté de chez soi. On a vu depuis 2020, l’année des municipales, nos chiffres des autorisations sans arrêt diminuer. On a une chute de l’offre", observe Pascal Boulanger.

Mais aujourd’hui, cette dégringolade de l’offre s’accompagne d’une chute des ventes, considérable, qui inquiète les professionnels du secteur. Cette chute a démarré l’été dernier, s’est accentuée en septembre, et a atteint un seuil inédit en décembre. Au même moment, les réservations pour acquérir un logement sont au point mort. "Des promoteurs ont fait des mois négatifs", s’exclame Pascal Boulanger, "avec plus de désistement dans les ventes que de réservations. C’est un phénomène que l’on n’a jamais connu".

Le taux de désistement est en effet qualifié de "hors norme" : 27 % l'an dernier, contre 13% habituellement. Et il a bondi ces trois derniers mois à plus de 50%.

L’année 2023 ne présage rien de bon pour l’instant

La crise de l’énergie liée à la guerre en Ukraine est l’une des raisons de ce marasme : "Les clients hésitent et ne veulent pas s’engager dans le long terme". Dans le même temps, les taux d’intérêts ont bondi. Pourtant, les prix de l’immobilier baissent partout en France, pour la première fois depuis cinq ans , mais ce n’est pas suffisant.

Alors, les perspectives pour 2023 ne sont pas bonnes, estime la FPI. Il n’y aura pas plus d’offres. "L’année sera mauvaise, sauf s’il y a des mesures fiscales très rapides et de courte durée, dès que possible jusqu’à fin 2023", plaide Pascal Boulanger. Il préconise des mesures fiscales pour les acquéreurs, propriétaires occupants, et pour les investissements, afin de les accompagner dans l'acte d'achat.

450.000 logements neufs nécessaires chaque année

Car l’effondrement de la demande grippe tout un secteur. "Déjà chez les promoteurs, on commence à avoir des licenciements", assure Pascal Boulanger. La promotion immobilière embauche 35.000 salariés en France, "mais elle fait travailler le bâtiment qui lui compte 1, 25 millions de salariés", note le président de la FPI. "Ce que l’on ne vend pas aujourd’hui, ce sont des choses qui ne seront pas construites dans un an. Si des immeubles ne sont pas construits, on s’attend à de grosses perturbations dans les entreprises du bâtiment d’ici très peu de temps". Avis de tempête donc dans le secteur, qui peut engendrer des conséquences sociales.

Selon le cabinet ESCP Junior Conseil, 450.000 logements neufs par an pendant dix ans sont nécessaires, même si la demande s'effondre. "Ces besoins très importants s’expliquent notamment par la poursuite des phénomènes de décohabitation", précise la FPI. "On va être à la moitié des 450.000, il y a des gens que l’on ne pourra pas loger", prévient le promoteur. Les 20 premières métropoles du pays représentent à elles seules 37% des besoins.