Loi bioéthique : un an après, la demande de PMA explose chez les femmes seules et en couple lesbien

Il y a un an jour pour jour, le 2 août 2021, la loi bioéthique était promulguée, ouvrant la Procréation Médicalement Assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules. Un an après, où en est-on ? Combien d'entre elles ont entamé les démarches pour y recourir ? Quel est le délai pour être prise en charge ? Voici six chiffres pour comprendre l'explosion de cette demande, plutôt chez les célibataires.

Plus de 11 000 projets de PMA pour toutes

Au total, plus de 11 000 demandes de première consultation en vue d'une PMA ont été recensées chez des couples de femmes ou femmes seules, depuis la promulgation de la loi bioéthique. Près de 6.800 projets de PMA avaient déjà été comptabilisés par le comité de suivi de la loi bioéthique, selon un premier bilan sur l'année 2021 . A cela s'ajoutent 5 126 nouvelles demandes au premier trimestre 2022, selon le dernier bilan disponible , dont les chiffres s'arrêtent au 31 mars.

Le 23 février dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, évoquait déjà plus de 7 000 projets de PMA recensés en six mois chez des femmes seules ou en couple lesbien, soit "plus du double de ce que nous avions anticipé à l'issue de la première année d'application de la loi".

53% de femmes seules

Parmi ces nouvelles demandes de PMA, 53% émanent de femmes seules et 47% de couples de femmes. Le débat autour de l'élargissement de l'accès à la PMA avait pourtant porté sur les couples lesbiens. En tout, l'agence de la biomédecine, qui rapporte les données du comité de suivi, indique que 2 562 consultations ont été menées depuis un an dans des CECOS (Centre d'Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humains), uniquement pour des femmes seules ou en couple lesbien. Cela représente une moyenne de 854 rendez-vous par mois entre janvier et mars 2022, contre seulement 653 par mois le trimestre précédent. "Le nombre de prises en charge s'accélère fortement", note le comité de suivi.

Plus de 50 tentatives de PMA avec don de spermatozoïdes

Au total, six tentatives de PMA avec dons de spermatozoïdes ont été réalisées en 2021, et une grossesse était en cours au 31 décembre. De janvier à mars 2022, 53 tentatives ont été réalisées au bénéfice de ces nouveaux publics. Cette explosion du nombre s'explique par le fait qu'il faut environ six mois pour mener l'ensemble des rendez-vous menant à une intervention médicale.

Plus d'un an de délai de prise en charge

Toutefois, à ces six mois de parcours pour réaliser une PMA, s'ajoutent environ six mois d'attente pour le premier rendez-vous, même si cela varie beaucoup en fonction des centres (27 sur le territoire). Le délai moyen de prise en charge s'est allongé d'un mois entre 2021 et 2022 et se situe désormais entre 16,6 et 15 mois.

Près de 600 donneurs de sperme en 2021

Cette explosion de la demande de PMA fait craindre un manque de gamètes, spermatozoïdes et ovocytes. L'agence de la biomédecine a donc lancé en octobre 2021 une campagne d'encouragement au don de sperme et d'ovocytes. Les chiffres sont là aussi inédits. Près de 600 hommes ont donné leur sperme en 2021, un record. Au premier trimestre de 2022, ils étaient 185 donneurs, soit un nombre encore en hausse. Concernant les dons d'ovocytes, même tendance : près de 900 femmes en ont donné en 2021, alors que le précédent record s'établissait à 836 (2019).

À partir du 1er septembre 2022, les donneurs et donneuses devront transmettre leurs donnés non identifiables (âge, caractère physique) ainsi que leur identité au moment du don, et accepter que ces informations soient transmises aux personnes nées de ces dons à leur majorité, si celles-ci en font la requête.

Plus de 4 000 femmes souhaitent congeler leurs ovocytes

Enfin, la loi bioéthique permet désormais aux hommes, comme aux femmes, de congeler leurs gamètes, et ce sans raison médicale, comme c'était le cas auparavant. 2 553 femmes ont fait une demande de première consultation pour cela entre janvier et mars 2022, soit plus de 1 000 de plus que le trimestre précédent. 238 femmes avaient déjà terminé l'opération en mars dernier. Chez les hommes également, la tendance est à la hausse, même si elle est beaucoup moins importante. Entre octobre 2021 et mars 2022, 91 d'entre eux ont pris rendez-vous pour congeler leur sperme. En mars, 28 étaient déjà allés au bout de la procédure.