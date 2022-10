Lola Lafon et Anne Frank main dans la main : "un travail de mémoires bouleversant"

Le livre résumé par Jérôme Garcin

C'est le gros succès de cette rentrée, avec Virginie Despentes et Amélie Nothomb. Lola Lafon, à qui on doit notamment "La petite communiste qui ne souriait jamais" sur la gymnaste Nadia Comaneci, dont le Masque avait dit le plus grand bien en 2014. Pour la très bonne collection "Ma nuit au musée", Lola Lafon est allée passer une nuit de l'été 2021 dans l'annexe de la maison à Amsterdam, où ont été cachés pendant 25 mois, de juillet 1942 à août 1944 Anne Frank, sa sœur Margot, leurs parents et aussi des amis qui étaient à côté. Là même où Anne Frank a écrit son célèbre journal avant d'être déportée au camps de Bergen-Belsen et d'y mourir à 16 ans, en 1945.

Dans ce livre, Lola Lafon fait le portrait d'Anne Frank qu'elle ne connaît pas si bien que ça, au début, qu'elle redécouvre dans l'obscurité de cette nuit. Et puis elle raconte aussi sa propre histoire, à elle, de petite juive ayant grandi dans la Roumanie de Nicolae Ceaușescu. Et elle n'a jamais oublié le jour où sa grand-mère, Ida Goldman, arrivée en France en 1933, lui a offert autrefois une petite médaille dorée frappée du portrait d'Anne Frank en lui disant "N'oublie pas".

Livre assez surprenant de la part de Lola Lafon qui n'a jamais autant parlé d'elle et finalement que dans ce livre-là.

Frédéric Beigbeder touché par le brillant travail de mémoire que réalise ici Lola Lafon

Alors que se pose la question des moyens pour continuer à transmettre la mémoire de la Shoah alors que les témoins directs disparaissent, Lola Lafon redonne espoir au critique du Figaro, qui considère ce récit comme un exemple de transmission précieux qui doit servir d'exemple aux nouvelles générations pour mener ce travail là. Pourtant, au départ, il avait un à priori défavorable : "Parce que je me dis qu'Anne Frank a vécu deux ans dans cette soupente, quand Lola Lafon, elle, n'y va qu'une nuit, donc, au départ, on se dit que c'est un projet un peu casse-gueule, c'est super risqué, notamment avec cette manière de parler de la Shoah en Louboutin. Ce que Camille Laurens avait également reproché à Anne Berest."

Mais j'ai compris, en lisant le livre, qu'en réalité, le problème aujourd'hui, c'est que les témoins directs sont tous en train de mourir ou déjà morts et que, maintenant, on doit, les générations suivantes, trouver des façons de raconter cette extermination. La solution d'Anne Berest était quant à elle assez modinaesque (une carte postale qui va la conduire jusqu'à l'intérieur de la chambre à gaz). Yasmina Reza a très brillamment écrit un livre "Serge" où elle raconte une visite touristique aujourd'hui à Auschwitz, où c'est à la fois drôle, macabre, pathétique.

Il faut trouver de nouveaux biais pour continuer de parler de la Shoah. Je trouve que Lola Lafon réussit extraordinairement bien ce travail là, et de manière bouleversante dans le fait de parler à la fois d'Anne Frank, de son journal, de parler de cet endroit où elle se trouve, tout en parlant d'elle-même, de toutes les autres exterminations et notamment d'un de ses camarades de classe disparu dans un autre génocide.

C'est un livre sur l'excès de respect et, en même temps, assez intelligemment irrespectueux".

Patricia Martin salue un travail de témoignage très précieux

La critique de France Inter a été particulièrement touchée par la manière dont l'auteure a su articuler la mémoire d'Anne Frank et celle de sa propre famille, le tout appuyé d'un exercice de style très intelligent et respectueux qui comporte très subtilement les questionnements qui peuvent être ceux du travail de mémoire de la Shoah : "Lola Lafon a réécrit le journal d'Anne Frank en quelque sorte parce qu'elle a entendu à la radio le ministre de l'Education qui en appelait aux témoignages. Elle s'est dit que ce qu'elle a écrit peut servir à d'autres. C'est très précieux.

Ce qu'elle raconte sur l'indicible est très évocateur, c'est très vrai, car je suis allée visiter Auschwitz avec une ancienne déportée qui n'y était plus jamais retournée, et qui a eu cette phrase, dont j'ai encore des frissons : 'ce n'est pas chez nous ici'. En effet, l'environnement de l'endroit a bien changé, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas d'oiseaux dans le ciel, il n'y avait pas l'odeur. C'est à cela que se heurte très bien Lola Lafon, et qu'elle explique très bien, car tout a été dit et, en même temps, tout reste à dire. Elle ne sait même pas si elle doit dire 'Anne' ou 'Anne Franck', elle n'ose pas pleinement entrer dans cette intimité, mais elle tourne autour. Elle prend des chemins de traverse. Elle parle de sa propre famille.

J'ai dû lire le livre à petites doses, parce que ça vous prend aux tripes".

Nelly Kapriélan applaudit un livre magnifique et bouleversant

La critique des Inrocks a trouvé magnifique le courage dont fait preuve l'auteure en mariant la mémoire de son propre passé familial avec celui d'Anne Frank : "C'est très très dur de se confronter à quelque chose qui a bouleversé votre famille. Je retrouve moi-même là quelque chose qui m'a rappelé mon enfance, qui m'a bouleversé. Elle-même n'arrive pas à lire quoi que soit sur l'histoire de la Shoah. Et Anne Franck est cette porte, qui lui permet de mieux comprendre la mémoire de la Shoah.

C'est aussi une façon de reconstruire Anne Franck, qui a été dépossédée de sa parole la plus précieuse, tant il y a eu de nombreuses versions expurgées. Ce livre et le style d'écriture est d'une liberté, d'une maitrise, d'une revisitation bouleversante !"

Arnaud Viviant n'a rien d'autre à ajouter !

Si ce n'est qu'il a lui aussi été subjugué par la puissance de ce récit !

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

