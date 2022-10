"Lorsque l’enfant paraît" par Michel Fau (avec Catherine Frot) : Le Masque s'est régalé !

La pièce résumée par Jérôme Garcin

André Roussin, dramaturge et académicien français, auteur de grands succès autrefois, comme "Une grande fille toute simple" et "La Petite Hutte". Michel Fau, qui adore dénicher des raretés un peu démodées, a jeté son dévolu sur cette pièce créée en 1951 aux Nouveautés et qu'il monte aujourd'hui au théâtre de la Michodière.

Charles Jacquet (Michel Fau), à la fois sénateur et sous-secrétaire d'État à la Famille, a obtenu la fermeture des maisons closes et l'augmentation des peines sur les délits d'avortement. Mais il apprend coup sur coup que sont enceinte, sa femme Olympe (Catherine Frot), sa secrétaire, sa fille et même la bonne. Jacquet craint un peu pour sa carrière. Il envisage l'avortement qu'il avait pourtant combattu. Ce qui d'ailleurs ne l'avait pas empêché 25 ans plus tôt de demander à sa maîtresse de se faire avorter.

Publicité

Armelle Héliot en pleine admiration

Au Quotidien du médecin, Armelle n'a pas cessé d'être en admiration devant une pièce qui, si elle s'inscrit dans une France aux mœurs reculées, parvient à rester ici très plaisante grâce au don dramaturgique de ces comédiens : "C'est merveilleux de voir comment, avec une pièce qui date pourtant de 1951, Michel Fau réussit absolument à nous la rendre vraisemblable. Pourquoi ? Parce que c'est joué avec sincérité ! Le tout accompagné par le génie dramaturgique de Catherine Frot, qui est comme un instrument de musique subtile, elle est incroyable. J'ai vraiment été en admiration devant ce jeu et que tout le monde suit. C'est plaisant, même si c'est d'un autre temps, cette pièce est corrosive, acide".

Vincent Josse salue "un remarquable travail de mise en scène"

Si, en général, le critique et producteur pour France Inter n'aime pas le style et le ton théâtral de Michel Fau, il admet quand même que le metteur en scène fait actuellement partie des meilleurs, considérant la bienfaisance qu'il fait ressentir durant cette pièce : "J'ai tendance à penser que même si d'habitude Michel Fau s'inscrit dans une nostalgie du passé, dans une forme de 'c'était mieux avant', ici il ne me déplaît pas du tout car, au contraire, il n'y a jamais d'excès ni de méchanceté.

L'auteur exprime une générosité sur ses personnages, une sorte de tendresse humaine pour la misère humaine et des comportements bourgeois. C'est un très bon spectacle encore aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on peut voir.

Il aime ces personnages et cette pièce est remarquable de travail. En plus, Catherine Frot est vraiment chez elle, elle est très touchante".

Fabienne Pascaud s'est régalée !

La critique pour Télérama a beaucoup aimé la mise en scène décalée d'une France de l'époque trouble, qui fonctionne très bien grâce à une ambiance habitée par la tendresse et la rigolade, sans oublier un décor délicieux : "des décors qui se rétrécissent au fil du spectacle pour subtilement montrer l'impasse dans laquelle on arrive. Un spectacle qui raconte aussi la France d'après-guerre, ses zones d'ombre, notamment une grande bourgeoisie qui ne comprend plus le pays, qui ne comprend plus l'évolution des mœurs, qui est paumée.

Une espèce de zone grise temporelle très bien racontée, avec ce regard tendre et amusé de Michel Fau sur des personnages complètement paumés, des grands bourgeois dont on peut imaginer, vu leur tartufferie, leur hypocrisie qu'ils ont dû collaborer.

Sans compter le jeu de Catherine Frot, bouleversante, qui réussit à jouer la gourde avec une vraie poésie, complètement méprisée par son mari et qui méprise en retour sa domestique avec une espèce d'innocence".

Pour Jacques Nerson, c'est du "très bon théâtre"

Le critique théâtre de L’Obs applaudit lui aussi une pièce joliment faite, intelligente, qui invite tout naturellement à saluer une caricature qui ne se veut jamais méprisante : "On a beaucoup dénigré André Roussin pendant des années, jugé comme un auteur dégueulasse. Mais grâce à sa gentillesse, son absence de mépris, de dénonciation, sa générosité, sa non virulence, il réussit à faire rire la bourgeoisie elle-même tout en la pointant du doigt. Les spectateurs bourgeois se voient caricaturés mais rient parce que ce n'est jamais méprisant. Sa générosité de mise en scène fait qu'on entend malgré tout son discours, ce qui en fait au passage une des œuvres qui aura contribué à faire évoluer la société et la morale".

La pièce

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de cette pièce de théâtre sur le plateau du Masque et la Plume :

"Lorsque l’enfant paraît" d’André Roussin par Michel Fau 7 min France Inter

► Au théâtre de la Michodière jusqu'au 30 décembre.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

► Toutes les autres critiques du Masque et la Plume sont à retrouver ici