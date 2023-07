Luis Buñuel - 40 ans après sa disparition, une source d’inspiration encore intacte

Transformer le quotidien et bousculer les codes bourgeois

"Il aimait beaucoup raconter des histoires d'hommes irresponsables de leur vulgarité et de leur comportement immonde, surtout sexuellement. Il n'y a pas de perversité chez Buñuel. Il y a de la tragédie et du silence." Ces mots sont de Catherine Deneuve, elle l’a bien connu. Elle a été l’actrice principale dans Belle de Jour, film de 1967, qui a tout d’un drame sadien. Cette adaptation du livre de Joseph Kessel fait scandale à sa sortie, mais la critique est unanime. Pour Télérama : « Buñuel ose aller jusqu'au fond des abîmes de la conscience. Il n'est pas question d'âme là-dedans, et la description pathologique ne débouche pas sur l'Enfer, mais sur la vraie vie intérieure selon Buñuel, débarrassée de la notion de péché ».

Un appel au meurtre

Luis n’en ai pas à son premier scandale, dès Un chien andalou court-métrage muet et hautement surréaliste, en partie financé par sa mère, qu’il réalise et co-scénarise au côté de Dali en 1929, Luis fait parler de lui, et interpelle par son audace. Œuvre complexe et imagée, Un chien andalou va profondément marquer des générations de réalisateurs, de Pasolini à David Lynch. Film aux multiples interprétations, le réalisateur d’origine espagnole va finalement se refuser à révéler son intention. Pour lui : « Il s'agit seulement d'un appel au meurtre ». Tandis que Dali écrira bien plus tard : « Un chien andalou était le film de l'adolescence et de la mort que j'allais enfoncer comme un poignard en plein cœur du Paris spirituel et élégant ».

L’érotisme, la religion, la mort

Luis Buñuel est né à Calanda dans le territoire d’Aragon du nord de l’Espagne et a grandi à Saragosse. Des paysages arides, rocailleux, désertiques où le caractère rude des habitants vont marquer le futur réalisateur : « J’ai eu la chance de passer mon enfance au Moyen Âge, cette époque “douloureuse et exquise”, comme l’écrivait Huysmans. Douloureuse dans sa vie matérielle, exquise dans sa vie spirituelle. Juste le contraire d’aujourd’hui. » Son éducation chez les Jésuites va également imprégner son œuvre, il écrira dans son autobiographie de 1939 : « Les deux sentiments essentiels de mon enfance, qui perdurèrent avec force pendant l’adolescence, furent ceux d’un profond érotisme, tout d’abord sublimé dans une forte religiosité, et une constante conscience de la mort. »

Luis Buñuel et Catherine Deneuve sur le tournage de "Belle de jour" © Getty - Reporters associés

Un des premiers réalisateurs à traiter de l’émancipation des femmes

Dans les années 1950, Buñuel alors exilé au Mexique, franquisme oblige, signe un autre grand film, El, tourments dans sa version française, où il est l’un des premiers à critiquer vivement le patriarcat. Le scénario, un homme sombre dans un délire paranoïaque persuadé que sa femme le trompe. Derrière une fiction, aux faux airs de vaudeville, qui a pour sujet principal la jalousie et la maladie mentale (Lacan projetait le film pendant ses cours à Saint-Anne), El est surtout le récit d’une femme se retrouvant piégée dans son mariage où l’agression verbale et physique remplace petit à petit le romanesque des premiers instants de l’union. Conçu comme un long flash-back où la voix off de la protagoniste revient sur son calvaire, le film a des dizaines d’années d’avance sur son époque grâce à la puissance de son sujet qui reste toujours d’actualité.

Réalisateur podophile

Outre ses prises de positions en faveur des femmes, Luis Buñuel a aussi su filmer le fétichisme comme personne. En partie celui des pieds, car le pied des femmes jonche sa filmographie, qu’ils soient nus, bottés ou léchés, ce qui lui vaudra le surnom de "réalisateur podophile". Du fétichisme, donc, Buñuel va longuement traiter le sujet dans Belle de Jour, mais aussi dans d’autres films, où le fétichisme lui aussi, en filagramme, à dénoncer l’hypocrisie bourgeoise dans L’Ange Exterminateur en 1962, ou l'asservissement, dans Le Charme discret de la bourgeoisie, dix ans plus tard.

Les héritiers :

Le fantôme du réalisateur ne cesse de faire des apparitions dans d’autres œuvres. Que ce soit par clins d’œil ou inspirations sans équivoque. Petit tour d’horizon des apparitions de Buñuel au cinéma.

Pier Paolo Pasolini, autre cinéaste radicale, le réalisateur italien résolument anarchiste doit beaucoup à Buñuel : fétichisme, critique de la montée de l’extrême droite et de la religion catholique, son influence parcourt la filmographie du réalisateur italien.

Pedro Almodovar, héritier de la nouvelle génération du cinéma espagnol, dans son film En chair et en os, le réalisateur fait dialoguer ses personnages avec celui du serial killer du film La vie criminelle d’Archibald de la Cruz de Buñuel.

Les frères Larrieu, en 2013, dans L’amour est un crime parfait, Mathieu Almaric qui campe un professeur de littérature à l’université de Lausanne, fait visionner à ses élèves, L’âge d’or de Buñuel.

Dans Kaboum de Greg Araki, le protagoniste du film, visionne Un chien andalou.

Eraserhead* de David Lynch doit beaucoup à l’esthétique rugueuse et anxiogène d’Un Chien Andalou.

Woody Allen le fait apparaître dans Minuit à Paris au côté de Man Ray et de Dali.

Charlotte Rampling dans Swimming pool et Isabelle Huppert dans Ma mère font un clin d’œil au rôle hautement érotique de Catherine Deneuve dans Tristella.