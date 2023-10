Lunettes connectées, assistants vocaux : ce que l'intelligence artificielle fait pour aider les non-voyants

Se diriger dans la rue, naviguer sur Internet, organiser ses journées : autant de tâches du quotidien qui peuvent s'avérer un calvaire pour les personnes mal-voyantes ou non-voyantes, qui ce mercredi sont au coeur d'une journée de prévention, comme tous les 4 octobre en France. Mais depuis une dizaine d'années, les questions d'accessibilité sont aidées par l'évolution technologique liée à l'intelligence artificielle – on ne parle pas que de l'IA dite "générative" façon ChatGPT, mais de toutes les technologies liées aux algorithmes et à leur entraînement (le "deep learning").

Souvent, les fonctions d'accessibilité servent de tremplin pour des technologies amenées ensuite à être déployées au plus grand nombre (c'est le cas par exemple de l'Apple Watch qui a déployé pour tous un système de mouvements qui était avant restreint aux réglages d'accessibilité). Les synthèses vocales, par exemple, sont répandues depuis plus longtemps dans ce milieu. Mais depuis quelques années, c'est l'essor des assistants vocaux qui représente une avancée pour les personnes aveugles.

L'utilité croissante des assistants vocaux

Qu'il s'agisse de Siri, de Google Assistant ou d'Alexa, ceux-ci facilitent la vie des personnes qui ont des troubles de la vue. Actifs depuis plusieurs années, ils s'apprêtent désormais à être enrichis d'IA génératives, comme Google Bard pour l'assistant de Google ou une nouvelle version d'Alexa chez Amazon, conçus pour rendre la communication plus naturelle. Certains logiciels et appareils dédiés, comme l'assistant Olga spécialement conçu pour les personnes aveugles, se sont aussi basés sur les recherches en intelligence artificielle pour améliorer leurs résultats.

Ces intelligences artificielles génératives innervent petit à petit le numérique : sur plusieurs applications et réseaux sociaux, les textes alternatifs aux images (qui permettent une audiodescription) sont désormais suggérés par une IA : c'est le cas sur Edge, le navigateur internet de Microsoft.

Miroirs connectés et applications de guidage

Microsoft propose depuis 2019 un outil similaire gratuit, mais qui d'une part nécessite d'avoir à la main son téléphone portable, d'autre part qui envoie ses données dans le cloud, là où les solutions propriétaires plus chères comme celle de OrCam traitent les données en local. L'application similaire "BeMyEyes", qui jusqu'à présent proposait essentiellement d'être mis en relation avec un ou une bénévole pour bénéficier d'un guidage à distance, a remplacé cette fonction phare par ChatGPT 4, la version de l'IA capable de lire des images. Ainsi, la mise en relation avec un humain devient la solution "de secours".

Petit à petit, des applications développent des fonctions pour s'adapter à la fois aux évolutions de l'IA et aux enjeux d'accessibilité : le groupe cosmétique Estée Lauder a ainsi créé "VMA", un miroir virtuel intelligent prenant la forme d'une application destinée à aider les personnes aveugles à se maquiller en guidant l'utilisateur ou l'utilisatrice dans le choix des produits ainsi que dans la façon de les poser.

Des objets connectés prometteurs mais encore imparfaits

Enfin, un matériel spécifique créé à l'attention du public porteur de handicap utilise aussi de plus en plus l'IA. C'est le cas des lunettes de reconnaissance visuelle et d'audiodescription : l'entreprise israélienne OrCam a créé une caméra nommée MyEye, sous la forme d'un petit boîtier à clipser à ses lunettes.

Celui-ci, doté d'une technologie de reconnaissance et d'apprentissage, est destiné à décrire, sous forme audio, les éléments que pointe du doigt la personne qui le porte. Un produit lancé en 2019, et a été amélioré avec une fonction de "lecture intelligente" qui permet de chercher des éléments en particulier dans un document . Mais c'est aussi un produit qui reste encore imparfait : il n'offre qu'une à deux heures de batterie est surtout un prix prohibitif : entre 3600 et 4700€ selon les modèles.