Lutte contre le harcèlement scolaire : "C'est un enjeu de société, on n'a pas le choix"

De nouvelles armes pour lutter contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye va détailler ce jeudi matin aux référents académiques "harcèlement scolaire" les mesures qu'il entend mettre en œuvre , notamment après le suicide de la jeune Lindsay .

Parmi ces nouvelles dispositions : l'extension au lycée du programme "pHaRe" de lutte contre le harcèlement à la rentrée, la possibilité d'exclure d'une école un élève auteur de harcèlement, une formation obligatoire des personnels ou des moyens accrus pour les plateformes d'alerte et d'écoute sur le sujet, le 3020 (pour les familles et victimes) et le 3018 (sur le cyber harcèlement) et enfin le signalement systématique des cas de harcèlement par les chefs d'établissements au procureur de la République.

Publicité

Le harcèlement, de moins en moins "tabou"

"C'est un enjeu de société, on n'a pas le choix", témoigne la référente de l'académie Aix-Marseille à propos du harcèlement en milieu scolaire qui ne cesse de faire des victimes parmi les élèves. Christine Roux assure cette mission au sein de son académie depuis plus de 10 ans et coordonne le programme "pHARe", un dispositif de sensibilisation et de prévention. Son rôle est de "recueillir tous les signalements de harcèlement" tant par les familles que par le corps enseignant. Elle s'appuie également sur les référents départementaux. La réponse se doit d'être immédiate dès lors qu'un recours au 3020, le numéro national destiné aux victimes et témoins de harcèlement, a été réceptionné : "Nous avons huit à dix jours pour rappeler la famille et se mettre en lien avec le chef d'établissement pour faire un point de la gestion de la situation", précise-t-elle.

Selon Christine Roux, le dispositif est "efficace". Cela devient "beaucoup moins tabou de parler de harcèlement" et de fait, "les familles appréhendent moins de nous saisir". Là où le dispositif semble montrer son efficacité c'est dans "l'expertise de terrain" et le "recul sur la situation" que les équipes et les responsables d'établissement peinent parfois à avoir pour comprendre comment mettre fin au problème.

Agir le plus tôt possible

Malgré la complexité de chaque cas, "nous avons désormais une meilleure connaissance de ce qui se joue entre les élèves" explique-t-elle. En revanche "plus on attend plus c'est difficile", d'où la nécessité de repérer au plus tôt les situations d'intimidation. "Être dans l'écoute empathique et entendre l'inquiétude pour comprendre pourquoi l'enfant est dans cette situation et l'aider à s'en sortir" constitue la clé pour apporter les meilleures réponses face aux souffrances vécues aussi bien par les enfants que par leurs parents.

Même si des mesures de protection sont mises en place dès que les faits ont été avérés et qu'un statut de victime peut être accordé à l'enfant, Christine Roux insiste sur le fait qu'il est aussi primordial "d'aider l'enfant à sortir de ce statut et de l'aider à trouver les ressources qu'il a en lui, son pouvoir d'agir pour qu'il trouve sa place et adopte les bonnes actions pour demander de l'aide".

"La route reste encore longue"

Pour y parvenir, les référents départementaux échangent avec les parents via des appels téléphoniques et "nous élaborons des guides d'entretien" pour que les chefs d'établissement accueillent les familles. Tout se fait sans opposer les auteurs de harcèlement et les victimes de l'autre car l'objectif est d'accompagner tous les enfants dans une "logique d'alliance", sans oublier les témoins. Christine Roux met l'accent sur la prise en charge tout aussi importante du harceleur et de sa famille. Un enfant harceleur a souvent déjà été lui-même harcelé. "Le parent peut aussi être en difficulté", estime-t-elle. "On sait bien qu'à l'heure des réseaux sociaux, les adolescents en font un usage important et que les familles sont elles-mêmes inquiètes de ce qui se passe et ne mesurent pas les pratiques."

En réaction au plan interministériel à venir, la référente harcèlement scolaire de l'académie Aix-Marseille confie que "la route reste encore longue". Depuis les premières assises sur le harcèlement à l'école en 2011, "on commence la deuxième décennie" dans laquelle "la France se doit de regarder ce qui marche ailleurs dans le monde". En cela, les pays anglo-saxons font figure de pionniers et c'est l'académie d'Aix-Marseille qui a servi de terrain d'expérimentation pour de nouvelles mesures.

Une vision "non blâmante" plutôt des sanctions

Aujourd'hui Christine Roux se réjouit du renfort de ces dispositifs mais regrette la confusion entre l'obligation d'engager des procédures judiciaires et la méthode de la préoccupation partagée, qu'elle applique. Préconisée et validée scientifiquement, cette approche est inspirée de la méthode Pikas, du nom de son inventeur, le professeur de psychologie suédois Anatol Pikas : elle mise sur une vision "non blâmante" en partant du postulat que si l'on n'aborde pas tout de suite la notion de sanction "on peut amener l'auteur à changer de posture" et ainsi à "éprouver de l'empathie envers la victime".

Cette approche semble contradictoire avec le volet plus répressif prôné désormais par le ministre de l'Éducation nationale. "Le fait de signaler au parquet, de changer l'écolier d'établissement, de prendre des mesures disciplinaires, amènent un peu de confusion, parce que qu'est ce qui va se passer après ? Une fois que les chefs d'établissement auront signalé, que deviendra l'élève ? C'est quand même envoyer une famille au tribunal, ce n'est pas rien", s'inquiète-t-elle. Ces nouvelles dispositions vont nécessiter de "rassurer le personnel éducatif". "Nous avons besoin de savoir qu'un signalement peut aller dans le sens de l'élève et de sa famille car cet enfant est aussi un enfant vulnérable qu'on ne peut pas laisser dans l'exclusion."

Quant au plan interministériel prévu par la Première ministre Élisabeth Borne, Christine Roux considère que c'est une bonne chose. Faire intervenir la justice, l'éducation et la santé sera selon elle encore plus efficace pour lutter contre le harcèlement et le cyber harcèlement.