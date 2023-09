Lutte contre les violences faites aux femmes : la Fondation des femmes appelle à une "révolution budgétaire"

La Fondation des femmes appelle à "une révolution budgétaire", dans son dernier rapport publié lundi. L’organisation estime qu’entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros sont nécessaires pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Une somme bien supérieure à la réalité budgétaire : l’État a dépensé, en 2023, 184,4 millions d’euros pour lutter contre ces violences.

Si le président Emmanuel Macron avait décrété l’égalité femmes-hommes "grande cause" du premier quinquennat, "la grande ambition affichée persiste ainsi à accoucher d’une souris budgétaire. À grande cause, petits moyens", dénonce la Fondation des Femmes. Dans un rapport fleuve de 88 pages, elle analyse les dépenses de l’État pour lutter contre les violences conjugales et contre les violences sexuelles hors du cadre du couple.

Une augmentation des dépenses en trompe-l'œil

Chaque année en France, plus de trois millions de femmes déclarent des violences sexistes et sexuelles, quand les forces de l’ordre en enregistrent près de 200.000. Les faits de violences conjugales recensés par le ministère de l'Intérieur ont augmenté de 83% entre 2018 et 2022. 118 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex en 2022.

Depuis le dernier rapport publié en 2018 par la Fondation des femmes, le budget de l’État contre les violences conjugales a augmenté de 44,9 millions d’euros, pour atteindre 171,7 millions d'euros. "80% de l’augmentation (35,6 millions d’euros) a financé des dispositifs qui existaient déjà en 2019 et 20% (9,3 millions d’euros) a financé des dispositifs lancés depuis", précise le document publié ce jour. 60% du budget est consacrée à un seul poste de dépense : les places d’hébergement. Puis vient, l’accompagnement par les associations des femmes victimes de violences, qui représente 12% du budget.

Si les budgets alloués par l’Etat grimpent, la Fondation des femmes considère que cette augmentation masque la baisse des dépenses par victime de violences conjugale prise en charge. Celle-ci est passée de 1.310 euros en 2019 à 967 euros en 2023, soit une diminution de 26%.

Un budget à multiplier par 14 (au moins)

Ce sont les deux chiffres marquants de ce rapport. Pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes, il faudrait dépenser entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros. C’est un budget multiplié par 14 et 20 par rapport à aujourd’hui. Pour arriver à ces montants, la Fondation des femmes a évalué le coût de chaque dispositif et l'a multiplié par le nombre de bénéficiaires potentielles. Deux hypothèses sont retenues. La première avec une estimation basse du nombre de victimes, qui correspond au nombre de femmes qui déclarent des violences aux forces de l'ordre. La seconde est une estimation haute du nombre de femmes déclarant des violences dans des enquêtes menées par les associations.

Recruter des enquêteurs et magistrats

Ce budget estimé par la Fondation des femmes doit permettre de renforcer les dispositifs d'accueil, d'orientation et d'accompagnement global ainsi que les places d'hébergement spécialisés. Parmi ses recommandations, l'organisation souhaite le recrutement de 5.000 nouveaux enquêteurs et plus de 600 magistrats spécialisés sur les violences sexistes et sexuelles.

"Cette importante hausse des besoins s’explique d’une part par le nombre de femmes victimes qui dénoncent des violences conjugales qui a quasi doublé, ainsi que par le renforcement du parcours de sortie avec les dispositifs lancés depuis ou d’autres encore nécessaires", note la Fondation des femmes.

Une collecte d'urgence pour les associations

Au début du mois, la Fondation des femmes avait lancé une collecte d’urgence , pour aider des associations en difficulté. "En dépit des hausses de financements, les associations font face à des besoins qui explosent et ne sont toujours pas couverts avec des dispositifs structurellement sous-dotés", regrette la Fondation des femmes, l’activité des associations repose encore sur un bénévolat important." Elle réclame donc la mise en place de "financements pluriannuels" et d'une simplification des procédures de demande de subventions "avec un guichet unique à l'échelle de l'Etat".