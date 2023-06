Lyon : les subventions aux clubs sportifs conditionnées à des formations sur les violences faites aux femmes

Se former à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou se passer de subventions. Voilà le deal proposé par le maire de Lyon, Grégory Doucet, aux dirigeants des clubs de sports de sa ville. Dans une interview accordée au journal l'Équipe , le maire EELV affirme que dès 2024, toutes les associations sportives de la ville devront justifier d'"avoir préalablement formé les équipes dirigeantes et les salariés pour bénéficier d'une subvention de la ville". Chaque année, la Ville de Lyon verse trois millions d'euros de subventions aux clubs amateurs.

Grégory Doucet, élu maire en 2020, se fixe pour objectif de "mettre fin aux violences sexistes et sexuelles dans le sport" et espère que cette mesure sera "une façon d'aider à la libération de la parole".

Une "première" dans une grande ville

Cette mesure est une première pour une ville de cette taille, affirme le maire. Une décision que Grégory Doucet et son adjointe aux sports Julie Nublat-Faure voudraient aussi voir appliquer dans d'autres municipalités : "Si le mouvement devient massif, il aura un effet très concret sur le fonctionnement de l'ensemble des clubs. En tant que maire, je suis d'abord en première ligne auprès du sport amateur. [...] Le fait que Lyon soit la première grande ville à le faire pourrait créer un effet d'entraînement".

"Si l'on veut que l'intention politique se traduise en action, il faut que tous les échelons se mettent en mouvement. Notre ministre actuelle, Mme Oudéa-Castéra, a repris le flambeau, et c'est à nous, collectivités, fédérations et ligues, de prendre ce sujet à bras-le-corps", poursuit le maire.

Pour l'année prochaine, la mesure ne concerne que les associations sportives, mais le maire écologiste pourrait aller plus loin : "On pourrait tout à fait envisager d'aller sur d'autres secteurs que le sport", répond-il au journaliste de l'Équipe.

"Conditionner les aides publiques à des critères féministes, c’est possible. Et ça change tout. Bravo Grégory Doucet de montrer l’exemple", écrit sur Twitter Mélanie Vogel, Sénatrice écologiste.