Macron à sa majorité : "L'émeute, la foule, n’ont pas de légitimité face au peuple qui s’exprime via ses élus"

Une première explication de texte pour sa majorité avant de s'adresser aux Français. Mardi soir, le président de la République Emmanuel Macron a tiré les leçons de la séquence qui l'a amené à dégainer le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. "En démocratie, ça n'est pas parce qu’un texte passe à très peu de voix qu’il est illégitime. Il a été démontré hier qu'il n'y avait pas de majorité alternative à la vôtre", a-t-il dit aux parlementaires de la majorité réunis à l'Élysée, selon un participant.

L'émeute, la foule et l'ordre démocratique et républicain

"On a une priorité aujourd’hui, qui est de ne pas laisser une sorte d’inversion des valeurs s’installer", a dit le président de la République. "Quand on croit à cet ordre démocratique et républicain, l'émeute ne l’emporte pas sur les représentants du peuple et la foule n’a pas de légitimité face au peuple qui s’exprime souverain à travers ses élus. Il faut le rappeler", a-t-il explicité.

Le chef de l'Etat s'exprimait devant les parlementaires du camp présidentiel au terme d'une journée scandée par les réunions de consultations avec ministres et dirigeants de la Macronie. Et à la veille de son interview télévisée de mercredi à 13H00 sur TF1 et France 2.

"Est-ce qu’on aurait pu faire la réforme du système universel de 2017 ?", s'est-il demandé. "Elle n’aurait pas été plus facile. Elle avait fait naître à l’époque beaucoup de doutes et de manifestations, et même déjà un 49-3", a-t-il dit, selon un participant interrogé par France Inter.

"Est-ce qu’il fallait avoir recours au 49-3 ?" À cette question, le président a répondu : "Utiliser la Constitution pour faire passer une réforme est toujours une bonne chose si on veut être respectueux de nos institutions".

"Notre cap est clair. Nous devons garantir l’ordre démocratique et républicain", a-t-il ajouté.

"Nous devons avancer sur la santé, l'école, l'écologie"

Emmanuel Macron a affirmé qu'il fallait "avancer sur trois progrès majeurs pour les Français : la santé, l’école et l’écologie" et "en parallèle, nous devons organiser la société du plein-emploi pour penser les fins de carrière, les carrières longues et les carrières pénibles alors que le chômage senior est au plus bas depuis quinze ans", a-t-il dit.

"S’ouvre une période devant nous où il faut apaiser, calmer, retourner sur le terrain et écouter les colères", a-t-il jugé. Il a demandé à la Première ministre de "réorganiser le travail du gouvernement à cette aune" avec "des cabinets ministériels qui travaillent beaucoup plus avec les parlementaires de la majorité".

Des remerciements pour Olivier Dussopt

Emmanuel Macron a également eu un mot pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a porté la réforme des retraites "avec beaucoup de courage malgré les attaques odieuses". "Mes remerciements vont aussi à vous tous et toutes parce les groupes de la majorité ont tenu de manière irréprochable. Vous avez tenu les débats dans des circonstances inédites d’incivilité, de brutalité et de chahut avec des propos qui ne sont pas acceptables.

La majorité a été présente jusqu’au bout et je vous en remercie", a-t-il conclu.