Macron envisage de "sanctionner financièrement" les familles des émeutiers "dès la première connerie"

L'accalmie des violences urbaines semble se confirmer avec 72 interpellations dans la nuit de lundi à mardi d'après le ministère de l'Intérieur contre 157 la veille . Et Emmanuel Macron durcit le ton face aux familles des émeutiers. Le chef de l'Etat a glissé lundi soir à des policiers rencontrés à Paris qu'il envisageait de "sanctionner financièrement et facilement" les parents en mettant en place "une sorte de tarif minimum dès la première connerie" commise par leur enfant. Le président de la République a précisé vouloir agir "au cas par cas" et "pas forcément" en passant par des suspensions d'allocations familiales.

Une étape de plus franchie dans ses appels à la responsabilité des familles des émeutiers, responsables des pillages qui touchent la France depuis une semaine après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier. Déjà, vendredi, Emmanuel Macron avait appelé à "la responsabilité des parents" pour "garder au domicile" les mineurs, qui composent une bonne partie des émeutiers. "La République n'a pas vocation à se substituer à eux", avait-il insisté.

Un discours "cynique" pour la gauche

L'idée d'Emmanuel Macron n'a pas été bien accueillie par une partie de la gauche. Sur France 2, le maire de Trappes Ali Rabeh (Génération.s) lui a reproché de "mettre de l'huile sur le feu" par un discours "cynique". Il a rappelé que la population des quartiers était très largement composée de "familles monoparentales : une maman qui travaille en horaires décalés chez Carrefour et qui n'est pas là au moment où son enfant sort du collège et traîne dans la rue, elle est toute seule à bosser pour essayer de remplir le frigo". Sur la même chaîne, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF (Parti communiste français), a aussi fait part de son indignation : "Si vous supprimez les allocations et les aides sociales, vous allez ajouter de la misère à la misère".

Historiquement, la proposition de supprimer les allocations familiales pour les parents est récurrente à droite. En 2010, sous Nicolas Sarkozy, la mesure avait été votée pour les parents de mineurs absentéismes scolaires, avant d'être abrogée par son successeur François Hollande. Pendant sa campagne en 2012, Nicolas Sarkozy avait annoncé un durcissement de cette mesure, l'étendant aux mineurs délinquants. Depuis, au Sénat ou à l'Assemblée, Les Républicains ont pris le relais via des propositions de lois qui n'ont jamais abouti.