Maestro, musique : Apple lance son application dédiée au classique

C’est un secteur sur lequel peu d’acteurs du marché de la musique en streaming sont à la pointe : en France, seul Qobuz figure parmi les plateformes qui présentent un traitement spécifique pour la musique classique. Aux États-Unis, l’application Primephonic était l’une des plus appréciées dans son domaine… jusqu’en 2021. Le service lancé en 2018 a été racheté et englouti par Apple qui voulait en profiter pour "amener le classique à une audience mondiale".

Plus d’un an et demi plus tard, Apple lance, après des mois d’attente et de rumeurs, son application dédiée à la musique classique : Apple Classique ("Classical" en VO) est disponible sur iPhone depuis ce mardi - et seulement sur iPhone, car non seulement les PC et appareils Android n’y ont pas encore droit, mais c’est aussi le cas des Mac et des iPad qui devront attendre un peu. "Nous avons toujours essayé d’être la meilleure plateforme pour les amateurs de musique. Nous sommes très excités de lancer Apple Classical, pour toucher aussi les amateurs de musique classique", ont déclaré les porte-paroles d’Apple mardi lors de la présentation de cette nouvelle application.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Apple Classique est disponible pour tous les abonnés au service de streaming de l’entreprise, Apple Music. Mais alors, pourquoi faire une application à part ? "Nous avons réalisé que personne, dans le monde du streaming, n’avait bien fait les choses pour la musique classique. Le vrai challenge, c’est celui des metadonnées (…). N’importe quel morceau classique contient beaucoup plus d’informations qu’un morceau pop. Et plusieurs artistes ont pu enregistrer une même œuvre, ce qui rend les choses encore plus complexes", explique-t-on chez Apple.

Des données ultra-précises sur chaque oeuvre

C’est cela qui apparaît le plus clairement lorsqu’on ouvre l'application - sortie dès lundi soir en Europe : la richesse des données disponibles pour chaque titre présent dans l’application. Là où sur les applications habituelles on trouve en général un titre, un nom d’artistes (ou plusieurs) et un album, ici, l’application fait, d’une part, la différence entre compositeur, chef d’orchestre et interprètes, et d’autre part, entre album et oeuvre. Cela signifie que si vous cherchez l’opéra "Carmen" de Georges Bizet, vous aurez accès sur une même page à… ses 2.253 interprétations recensées dans Apple Classique – y compris quand il s'agit simplement d'un air interprété sur un album "compilation", et pas l’œuvre intégrale.

À réécouter : Les nouveaux rois de la musique en ligne Le Téléphone sonne Écouter plus tard écouter 39 min

Résultat, la navigation dans Apple Classique est d’une richesse incontestable : on peut choisir de naviguer parmi les genres de musique classique (baroque, romantique, contemporaine, etc.) mais aussi parmi les instruments, pour n’avoir que des morceaux à la guitare classique, des pièces d’orgues ou des solos de basson. Vous pouvez également choisir d’écouter les œuvres dirigées par votre chef d’orchestre préféré, ou uniquement des duos, trios ou quatuors – on salue au passage le soin apporté aux visuels des playlists, très soignés. Au total plus de 700 playlists sont proposées pour un catalogue d'environ cinq millions de titres – qui est en réalité une partie du catalogue déjà existant d'Apple Music, enrichi d'exclusivités négociées avec de grandes maisons de musique classique, dont l'Opéra de Paris.

L'application, épurée, alterne des pages de navigation facile et d'autres bien plus (trop ?) riches - Apple

Une approche trop précise pour les novices ?

Mais il y a un bémol : si les connaisseurs de musique classique pourront profiter de la richesse de ce catalogue, et de la qualité supérieure du son promis par Apple (avec un certain nombre de titres en "audio spatial", où l’on a parfois l’impression d’entendre les doigts des pianistes sur le clavier), l’application Apple Classique semble, au premier abord, quelque peu abrupte pour les novices, ceux et celles qui, à la faveur du lancement de l’application - et de l’abonnement commun avec Apple Music, voudraient découvrir le classique. Une bonne initiation, nommée "The Story of Classical", est proposée… mais en anglais. Pour le reste, on trouve assez peu de portes d'entrées évidentes pour écouter rapidement des titres familiers.

Pourtant, l’application ne manque pas de bonnes idées, comme une série de playlists "Les indispensables" consacrées à plusieurs compositeurs et compositrices – un bon point, cette rubrique met en avant Fanny Mendelssohn, Clara Schumann ou même des contemporaines comme Caroline Shaw au milieu de Bach, Mozart ou Chopin – et propose les œuvres les plus populaires pour chaque artiste. De même, Apple a renseigné les petits surnoms des œuvres, de sorte lorsque vous cherchez "Petite musique de nuit", l’appli comprend que vous cherchez, sans le savoir, la symphonie n°40 de Mozart. C’est ensuite que cela se corse : dans un cas comme dans l’autre, les œuvres étant découpées en mouvements, difficile de savoir sans être expert, celui qui correspond à ce que vous vouliez précisément écouter.

Pour les novices, il faut donc accepter de se laisser porter et parfois surprendre par l’application – pour cela, les playlists "par humeur" sont réussies et vous permettront de découvrir des airs méconnus. Sur le long terme, l’application promet des contenus exclusifs, et on peut espérer que les outils de médiation proposés en anglais arrivent bientôt en français. C’est peut-être ce genre d’initiative qui permettrait d’amener les auditeurs vers cette application séparée, et ainsi, d’atteindre l’objectif "d’amener le classique à une audience mondiale".