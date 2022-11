Main sur la bouche, couleurs arc-en-ciel : quand des joueurs, journalistes et commentateurs défient le Qatar

Le Qatar aura tout fait pour l'empêcher, mais le drapeau arc-en-ciel est en passe de devenir le symbole de la défense des droits LGBT+ au Mondial de football. Dans le pays, très critiqué notamment pour le sort qu'il réserve aux personnes homosexuelles, huit fédérations européennes (dont la France) avaient annoncé que les joueurs porteraient un brassard "One love", pour symboliser sur le terrain l'inclusion et la diversité. Toutes ont finalement abandonné face aux menaces de sanction de la Fifa. C'est donc en tribune que certains prennent le relais, et ce malgré les interdictions.

Des journalistes ont porté le brassard en question en direct à la télévision, et des femmes politiques sont allées en tribune avec les couleurs de l'arc-en-ciel. La sélection allemande, elle, a fait exception en trouvant malgré tout un moyen de lutter pour les droits humains.

Sur le terrain : toute l'équipe allemande la main sur la bouche

Pas de brassard "One love", mais un geste commun et tout un symbole. Avant le coup d'envoi de leur première rencontre du Mondial face au Japon, les Allemands se sont tous couvert la bouche au moment de la photo officielle d'avant-match. Un geste de bâillon mimé sous les yeux du président de la Fifa Gianni Infantino, et une image partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Au quatrième jour de la compétition, c'est la première équipe à oser contester, sur le terrain, la décision de la Fifa d'interdire le port du brassard "One love" par les joueurs pendant le Mondial.

Le 23 novembre 2022, toute l'équipe Allemande s'est cachée la bouche avant d’affronter le Japon. © AFP - INA FASSBENDER

Dans les tribunes : brassard "One love" et manteau multicolore

Les Allemands avaient visiblement bien préparé leur moment de protestation. En effet, au moment où les joueurs mettaient leurs mains sur leurs bouches, dans les tribunes, la ministre de l'Intérieur en charge des sports, Nancy Faeser, a enfilé dans les tribunes le fameux brassard inclusif "One Love" dont ne voulaient pas les organisateurs. Elle a ensuite posté la photo sur Twitter avant de mettre une veste. Elle se trouvait à ce moment là juste à côté du président de la Fifa, comme le montrent d'autres images partagées également sur les réseaux.

Mardi 22 novembre, c'est l'ex-première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt qui a fait parler d'elle. En tribune pour supporter le Danemark qui jouait face à la Tunisie (0-0), elle s'est affichée avec une robe bleue aux manches aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole du mouvemente LGBT+. Les autorités qataries n'ont pas osé lui demander de retirer ou cacher ce vêtement. La Danoise a ensuite posté plusieurs photos d'elle sur Instagram, renommant sa tenue "la robe Coupe du monde". Elle précise également dans son message qu'elle soutient le choix des joueurs danois de ne pas porter le brassard (comme les sept autres équipes européennes qui s'y étaient engagées), pour éviter les sanctions. La Fifa parlait notamment de possibles cartons jaunes.

En direct à la télé : deux femmes portent le brassard

En direct à la télévision, pendant ces quatre premiers jours de Mondial, deux femmes, une consultante et une commentatrice, se sont affichées avec un brassard aux couleurs LGBT+. À commencer par Alex Scott, consultante anglaise pour la BBC. L’ancienne joueuse internationale a porté le brassard blanc avec l'inscription "One Love", en direct sur la BBC pendant l'avant-match entre l'Angleterre et l'Iran (6-2). Une image largement partagée, elle aussi, sur les réseaux.

Depuis les tribunes, une commentatrice allemande a, elle aussi, arboré un brassard arc-en-ciel pendant un match. Claudia Neumann, spécialiste du football et commentatrice pour la chaîne allemande ZDF, a porté le brassard et un t-shirt arc-en-ciel pendant le match qui opposait lundi les Etats-Unis au Pays-de-Galles (1-1).

En duplex : un journaliste danois sommé par la police d'enlever son brassard

En dehors du stade, il est visiblement plus compliqué de garder son brassard aux couleurs LGBT+. Jon Pagh, journaliste Danois pour Tv 2, a porté un brassard "One love", à la télévision, pendant un direct devant l'hôtel de l'équipe nationale danoise. Seulement, il n'a pas pu le garder longtemps. Comme le montre une vidéo postée sur les réseaux sociaux, les forces de l'ordre sont allées demander au journaliste de retirer son brassard, avant d'avancer leurs mains vers la caméra pour qu'elle arrête de filmer la scène. "En tant que Danois, je suis complètement choqué qu'un homme vienne et me demande d'enlever un brassard", a notamment réagi Jon Pagh dans une interview au journal Danois Tipsbladet .

Dans le stade : une ancienne footballeuse forcée d'enlever son chapeau

Il n'y a pas qu'aux journalistes que les autorités qataries ont demandé de retirer un accessoire aux couleurs LGBT+. Lundi 21 novembre, l'ancienne capitaine de la sélection galloise Laura McAllister, à Doha pour supporter son pays, a tenté de passer les contrôles avec un chapeau arc-en-ciel. Des membres de l'association galloise de supporteurs LGBT Rainbow Wall en portaient également. Ils ont tous été sommés de l'enlever.

Dans une interview accordée à la chaîne ITV News, l'ancienne joueuse a précisé avoir dit à la sécurité que, "venant d’un pays où nous sommes très engagés sur le fait de garantir l’égalité pour tous", elle ne "comptait pas" enlever son chapeau. Au final, elle a tout de même dû ressortir du stade avant de revenir sans son chapeau. Dans une vidéo partagée notamment par l'association Rainbow Wall, on voit en effet Laura McAllister tenter de passer avec son chapeau avant de faire demi-tour. Les autres supporters ont dû faire de même.

En Europe, les anglosaxons, l'Allemagne et les Danois sont, pour le moment, les seuls à avoir osé défier le Qatar sur ce sujet.