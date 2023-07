Maires et citoyens appelés à une "mobilisation civique" lundi après les agressions d'élus durant les émeutes

Maires et citoyens sont invités lundi midi à se rassembler sur le parvis de toutes les mairies de France, qui feront sonner leur sirènes. Le président de l'Association des maires de France (AMF) l'a annoncé dimanche, après l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne. "L'AMF a décidé d'appeler les élus et la population à se mobiliser, nous on ne baisse pas les bras", a déclaré David Lisnard, également maire de Cannes, sur TF1. "Nous continuons notre travail au quotidien pour que l'ordre revienne", a-t-il poursuivi.

"150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi"

Dans un communiqué appelant à "une mobilisation civique des citoyens pour un retour à l'ordre républicain", l'AMF souligne que "depuis mardi dernier, (les) communes sont partout en France le théâtre de troubles graves, qui ciblent avec une extrême violence les symboles républicains que sont les hôtels de ville, les écoles, les bibliothèques, les polices municipales". Le patron de l'AMF a par ailleurs fait état auprès de l'AFP de "150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi, une première dans l'histoire du pays".

Interrogé sur la mise en place de couvre-feux dans certaines villes, David Lisnard a estimé que des couvre-feux "locaux" sont la "bonne solution pour faciliter le travail des forces de l'ordre". Mais il serait "absolument anormal en l'état actuel des choses de faire un couvre-feu général qui pénaliserait l'immense majorité de la population qui se comporte bien", a-t-il nuancé.