Mais oui, les animaux peuvent être solidaires !

Dénigrer pour mieux régner. L’homme, tellement persuadé d’être supérieur aux autres espèces animales, oublie parfois que des valeurs qu’il pense propre à son espèce sont aussi partagées par d’autres dans la nature.

Invitée dans l’émission Le débat de midi du vendredi 19 août 2022, consacrée à l’intelligence animale, Yolaine de la Bigne, fondatrice de l’Université d’été de l’animal et de la Journée Mondiale des intelligences animales, a donné au micro de Thomas Chauvineau des exemples impressionnants de solidarité entre animaux.

Publicité

L’entraide existe dans le monde animal

Des animaux ont été décrits comme uniquement sanguinaires pour expliquer la part d'ombre qui est en nous… Or, la fameuse « loi de la jungle» compterait autant de solidarité que de compétition. D’après Yolaine de la Bigne, « La solidarité est très utile dans la nature. Les humains disent toujours qu'on est plus forts à plusieurs. Les animaux le savent bien aussi. Bien sûr que la compétition pour la chasse, et pour manger existe et qu'elle est très violente dans la nature. Mais la plupart des animaux, une fois qu'ils ont mangé et trouvé un endroit pour s'abriter, dorment, jouent et mènent une vie assez calme. Regardez le lion : il passe ses journées à faire la sieste.

À part quelques animaux comme le chat, les chimpanzés ou les fourmis légionnaires, il y a assez peu de violence gratuite dans la nature et ce, pour des raisons de pragmatisme : la violence gratuite est très énergivore, et c’est prendre le risque de blesser ou de tuer des jeunes.

On se rend compte qu'il y a énormément d'entraide dans la nature, même entre différentes espèces, voire entre des proies et des prédateurs !

Quand le loup et le corbeau se soutiennent

Le corbeau est, certes, bon à manger pour un loup, mais cet oiseau est très intéressant : il est dans le ciel, il peut voir les choses que le loup ne voit pas et peut prévenir d’un danger… Le corbeau peut aussi repérer une proie et alerter le loup de sa présence. Une fois que le loup a tué et mangé l’animal, les volatiles se servent à leur tour. Et on a vu que les loups les laissent manger sans les attaquer. On a même assisté à des scènes où les jeunes loups jouaient avec les corbeaux. Et ça, c'est impensable ! Des exemples de partenariats, il y en a une multitude. Darwin l'avait dit d'ailleurs, mais on ne l'avait pas bien compris. Aujourd'hui, on est en train de le prouver et c'est magnifique. »

ECOUTER | Le débat de midi consacré à la question : "L'homme peut-il aimer l'animal comme son prochain ?"