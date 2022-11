Maisons fissurées : la facture pour les assureurs devrait battre un record à cause de la sécheresse de 2022

La Fédération française de l'assurance publie ce lundi matin ses prévisions actualisées à la hausse, que France Inter vous révèle en avant-première, après de premières estimations déjà alarmantes fin septembre. Le manque d'eau a fragilisé des maisons partout en France cet été et c'est en ce moment, à l'automne, que les fissures apparaissent sur les murs. Ces fissures qui partent du bas et dessinent un escalier sont typiques des mouvements de terrain liés à la sécheresse. Elles apparaissent là où les sols sont particulièrement argileux.

Les dernières estimations de la Fédération française des assurances prévoient "un coût de la sécheresse entre 1,9 et 2,8 milliards d'euros pour 2022", indique Florence Lustman préside la Fédération. En septembre dernier, ce coût était estimé entre 1,6 et 2,4 milliards. Un montant qui était déjà très haut. Ce coût "est extrêmement important par rapport aux années précédentes et surtout par rapport à il y a une trentaine d'années. 2022 risque d'être l'année la plus sinistrée en matière de sécheresse", note Florence Lustman.

Les conséquences de la sécheresse apparaissant sur un temps long, les estimations de la Fédération se basent sur les statistiques sur le climat. "On sait que compte tenu des épisodes de sécheresse qu'on a connu, on attend à peu près ce montant de sinistre", explique Florence Lustman. Une prise en charge par l'assurance n'est possible que si un arrêté de catastrophe naturelle est déclaré sur la commune et que les experts concluent à une cause directe. Pour l'été 2022, on ne sera fixé sur les arrêtés qu'à partir de juin 2023.

Le coût des conséquences des sécheresses devrait tripler d'ici 2050

La Fédération françaises des assurances a également travaillé avec des experts pour projeter l'évolution du coût de ces événements naturels sur les trente prochaines années. "La sécheresse a coûté 14 milliards d'euros en cumulé ces trente dernières années et on prévoit un triplement du coût cumulé sur les trente prochaines années, à 43 milliards d'euros en jusqu'en 2050", indique Florence Lustman. "Au sein des différents événements naturels, la sécheresse est le phénomène qui a l'accroissement le plus dynamique en ce moment et sur les années à venir."

Pointés du doigt parfois sévèrement par de nombreuses associations de sinistrés, les assureurs indiquent qu'environ 50% des dossiers conduisent à des indemnisations. Dans 20% des cas, ce sont les assurés eux-mêmes qui ne donnent pas suite. La Fédération des assureurs appelle à faire plus de prévention et de recherches pour limiter les conséquences de la sécheresse.