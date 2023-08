Maîtrisez-vous les origines du hip-hop ? Testez vos connaissances pour les 50 ans de cette culture underground

De Grandmaster Flash à Drake, en passant par Eminem et Kanye West, le hip-hop est devenu un des genres artistiques et musicaux les plus populaires au monde. Avant que cette culture venue des ghettos de New-York s'installe en France au début des années 1980, elle s'est construite pendant des années aux États-Unis. Si vous vous sentez capables de répondre à une dizaine de questions pointues sur la genèse de cet art, lancez-vous. Retour dans le Bronx !