Malgré l'interdiction, RT France diffuse ses programmes en direct et en français via la plateforme Odysee

Le micro vert pomme siglé "RT France" est de retour devant la caméra. La chaîne d'information RT France (ex-Russia Today) a repris sa diffusion en direct, sur quelques créneaux horaires, il y a quelques semaines via la plateforme de vidéos Odysee. Les journalistes français sont aussi de retour sur le terrain, avec des reportages et des duplex. La chaîne russe a pourtant été interdite de diffusion au sein de l'Union européenne à partir du 2 mars dernier, après l'invasion de l'Ukraine, accusée d'être un instrument de "désinformation" du Kremlin.

D'après le règlement adopté par le Conseil de l'UE , cette interdiction vaut pour la télévision mais aussi "les plateformes ou applications, nouvelles ou préexistantes, de partage de vidéos sur l'internet". Dans son communiqué, l'Arcom précisait bien qu'il s'agissait de "suspendre la diffusion par tout moyen des contenus provenant de RT et Sputnik". La diffusion télé a donc été arrêtée dès le 2 mars. Les comptes Twitter , Facebook et Telegram ont également été bloqués. Le site Internet a été déréférencé des moteurs de recherche mais a continué d'être alimenté en articles et vidéos. En juillet, la justice européenne a rejeté la demande de RT France d'annuler cette suspension. Le média russe a annoncé faire appel. Un appel qui n'est pas suspensif, de l'aveu même de l'avocat de la chaine que nous avons contacté.

Lundi, RT est en direct du palais de justice de Paris

La chaîne est de retour en direct - avec l'heure qui défile en bas à gauche de l'écran - et en français via la plateforme Odysee . Cette plateforme a été créée en septembre 2020 par le libertarien américain Jeremy Kauffman . Sur sa chaîne, comme avant, RT France traite des actualités françaises et internationales.

Lundi, Nadège Abderrazak était ainsi en direct depuis le palais de justice de Paris , après l'audition de l'ancien président François Hollande lors du procès des attentats de Nice. Le duplex est accompagné d'une interview de l'avocate Virgine Le Roy, filmée à l'intérieur du tribunal par un journaliste de RT France.

Capture d'écran de la chaîne Odysée de RT France, lundi 10 octobre.

Sur le fond, le ton est le même qu'avant l'interdiction de diffusion. On retrouve d'ailleurs les mêmes intervenants, comme l'éditorialiste de Sud Radio Alexis Poulin ce dimanche ou encore la professeure à l'université d'État de Moscou Karine Bechet-Golovko, vendredi .

"Tout est fait" du côté des Occidentaux "pour que la guerre dure"

Pour le premier, interrogé après la destruction partielle du pont de Crimée , "tout est fait" du côté des Occidentaux "pour que la guerre dure". La seconde évoque "une manipulation" dans le discours de Joe Biden sur le risque d'utilisation d'arme nucléaire par la Russie. "L'Otan fait la guerre à la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine", affirme Karine Bechet-Golovko. Elle évoque "une propagande de guerre", portée par "les dirigeants politiques et par la plupart des médias occidentaux", qui "vise à faire de la Russie un ennemi imparable, allant presque jusqu'à légitimer une attaque dite défensive puisque la Russie serait agressive".

Le 26 septembre, jour des référendums d'adhésion à la Russie dans les régions ukrainiennes de Zaporijjia, Kherson, Lougansk et Donesk, un reporter de RT France est sur place. L'angle du reportage ? La présence "d'observateurs internationaux", invités par la Russie pour veiller "au bon déroulement du vote". D'après un certain Hyacinthe Telou, proclamé "observateur togolais du scrutin" , "la population est enthousiaste", "pour le moment, nous n'avons vu personne qui est contre le référendum".

Des moyens dignes d'une chaîne de télévision

Les émissions sont manifestement produites en France puisque plusieurs intervenants sont en plateau, avec des moyens dignes d'une chaîne de télévision. Les images diffusées proviennent de leurs reportages sur le terrain mais aussi de vidéos publiées par l'Assemblée nationale par exemple, ou de l'Agence France presse (AFP) .

"Retour en studio pour les JT du soir en direct sur RT France. 20h, 21h, et 22h", tweetait le 17 août, la journaliste de la chaîne Nadège Abderrazak. Journaliste dont le compte Twitter est crédité de cette mention : "Média affilié à un État, Russie".

Un site toujours actif

Depuis déjà le 15 juin, RT France publie des reportages, émissions et interviews enregistrés sur Odysee. On peut ainsi voir l'intervention du petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, à l'ambassade de Russie en France , un reportage au forum économique de Saint-Pétersbourg ou encore un débat sur la nomination d'Élisabeth Borne au poste de Première ministre . Des vidéos étaient déjà publiées sur le site Internet de la chaîne, qui est toujours resté actif, à en croire la date de publication des articles. Il a bien été déréférencé, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans les propositions des moteurs de recherche mais en ayant le lien complet, on accède à l'intégralité du site.

Contactée, RT France n'a, pour le moment, pas répondu à nos questions.