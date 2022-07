Malgré la pénurie, des professeurs encore sur liste d'attente après les concours

La rentrée s'annonce difficile dans les écoles où il manque des professeurs. Les rectorats sont à la recherche de contractuels. Or il existe un vivier de candidats aux concours qui ont été admis sur liste complémentaire. Ils sont environ 700 sur toute la France et sont là pour pallier les éventuels désistements des enseignants admis sur liste principale. Mais face à la pénurie de professeurs, les syndicats demandent au ministère de l'Education nationale de faire appel aux listes complémentaires dès maintenant, car il s'agit d'étudiants mieux formés que les contractuels.

"Prenez-nous, on est là !"

Il ne manquait que quelques points à Louise pour être admise au concours de professeur des écoles dans l'académie de Montpellier. Elle fait donc partie de la liste complémentaire et ne comprend pas que le rectorat préfère embaucher des contractuels. "On est un petit peu en colère", explique-t-elle. "Je dis 'on' pour tous les gens qui sont inscrits sur liste complémentaire, parce qu'on entend parler partout dans les médias des contractuels, du recrutement massif de contractuels, des jobs dating… alors on se dit : si vous parlez de pénurie d'enseignants, ouvrez davantage de postes puisqu'il y a des gens qui sont admis sur liste complémentaire. Prenez-nous, on est là ! on veut des élèves !"

Louise a suivi une formation jusqu'au master 2 avec des stages, elle est mieux préparée à enseigner que certains contractuels, qui n'ont qu'un niveau licence. "On ne sait pas trop comment les contractuels sont formés", fait remarquer la jeune femme de 27 ans, "on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait donc il y a forcément un décalage avec notre formation". Louise a aussi été assistante de français à l'étranger, sa mère est directrice d'école. Pour elle, enseigner est une vocation mais aujourd'hui elle s'inquiète pour son avenir. "Il y a quelque chose d'un peu illogique, ce n'est pas cohérent et cela va à l'encontre du discours où on déplore le fait d'avoir recours aux contractuels."

Le Snuipp appelle à recourir à ces listes

Pour l'instant, le choix du gouvernement est de ne recourir qu'à des embauches de contractuels, comme le regrette Guislaine David, du syndicat du primaire Snuipp : "Il n'y a pas de recours aux listes complémentaires pour le moment. C'est pourtant notre demande depuis les résultats des concours, puisqu'on a vu très rapidement qu'après ces résultats, des recrutements de contractuels étaient organisés dans certaines académies où il y avait des listes complémentaires", explique-t-elle. "On sait que c'est une question budgétaire puisque recruter un contractuel est moins coûteux pour l'Etat que de recruter un titulaire sur les listes complémentaires donc il y a très certainement Bercy derrière, mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas entendre puisqu'on a vraiment un besoin sur le terrain".

Selon la syndicaliste, dans certaines académies comme Nice ou Marseille, des contractuels ont déjà été recrutés pour la rentrée alors qu'il y a de jeunes enseignants sur liste complémentaire qui attendent.

Au cours de l'année scolaire qui vient de s'achever, tous les candidats admis sur liste complémentaire ont été recrutés en janvier, en pleine crise sanitaire, pour pallier les nombreuses absences de professeurs. "On sait qu'on va avoir d'autres épisodes de COVID dans le courant de l'année", renchérit Guislaine David, "on sait qu'on aura besoin d'enseignants, et qu'on aura des enseignants qui ne seront pas remplacés. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. On a fini par recourir à toutes les listes complémentaires au mois de janvier suite à notre mobilisation du 13 janvier. Le ministère a lâché car c'était l'une de nos revendications. Cette fois-ci, on ne veut pas attendre le mois de janvier, on sait qu'il y aura des besoins dès la rentrée. Il ne faut pas tarder car on a des étudiants qui attendent d'être recrutés. Ces jeunes peuvent aussi s'engager dans d'autres contrats, d'autres métiers. Il faut pouvoir les avoir très rapidement sur le terrain, pour assurer la rentrée scolaire partout", poursuit-elle.

Une revendication similaire dans le privé

Dans le privé, les suppléants sont l'équivalent des contractuels du public, à la différence qu'ils sont encore moins bien payés : 1200 euros net par mois. "On m'a proposé d'être suppléante", raconte Juliette, "mais ce ne sera pas forcément pour un contrat à temps complet et c'est très mal payé. D'ailleurs, vu le niveau de salaire, les suppléants ne sont pas très nombreux à postuler donc il y aurait besoin de nous pour faire face aux absences à la rentrée. On nous dit qu'on manque d'enseignants mais en réalité, je me rends compte que ce n'est pas si ouvert que cela pour entrer dans l'enseignement".