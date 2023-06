Malgré les pluies récentes, 66% des nappes phréatiques sont toujours à des niveaux anormalement bas

La situation des nappes phréatiques est toujours aussi inquiétante. Dans son dernier bilan, publié mercredi , le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) annonce qu'au 1er juin, 66% des nappes phréatiques étaient toujours à des niveaux "sous les normales avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas", contre 68% en avril. Une situation jugée "peu satisfaisante" sur une grande partie du pays.

Si les précipitations du début de printemps ont permis de ralentir "la vidange des nappes sur les secteurs les plus arrosés", les précipitations du mois dernier "sont restées insuffisantes pour engendrer des épisodes de recharge et améliorer l’état des nappes." 19% sont même à des niveaux très bas.

Situation très différente selon les régions

Comme toujours au printemps, c'est la végétation qui a en premier lieu absorbé l'eau de pluie. Ce phénomène d'absorption de l'eau et d'évaporation est renforcé par les températures estivales que connaît la France depuis fin mai. Le surplus est descendu recharger les nappes de façon très inégale, suivant la nature des sols. D'une région à l'autre, la situation varie donc.

Ainsi, dans une première partie du nord de la France, la situation est très correcte. C'est le cas en Bretagne, en Vendée, dans le Cotentin, l'Artois, la Meuse, la Moselle ou encore la Haute-Marne. En revanche, selon le BRGM, qui suit mois après mois la situation, le niveau est plus préoccupant : en Lorraine, dans le Berry, la Brenne, le Périgord et le plateau de Millevaches. Dans le bassin parisien, le niveau des nappes est modérément bas. Dans le sud, les nappes du couloir Rhône-Saône sont basses, voire très basses. Elles ont atteint un niveau historiquement bas dans le Dijonnais, la Bresse, la Dombes, l'Est lyonnais, le Dauphiné. Situation inédite également dans le Roussillon et la partie côtière de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Situation des nappes phréatiques le 1er juin 2023 - Capture d'écran BRGM

Le Bureau de recherches géologiques et minières a notamment diffusé la carte de la situation des nappes phréatiques le 1er juin 2022, ce qui permet de comparer l'évolution selon les régions. On constate par exemple que la situation s'est globalement nettement améliorée dans la partie ouest du pays mais qu'elle s'est dégradée par exemple dans le bassin parisien ou encore dans le Sud-est.

Situation des nappes phréatiques le 1er juin 2022 en France - Capture d'écran BRGM

Pour le moment, pas de raison d'être optimiste

La situation ne devrait pas s'améliorer en juin et durant le prochain trimestre puisque, selon le BRGM, les niveaux des nappes devraient rester en baisse. En effet, le Bureau de recherches géologiques et minières annonce que "les épisodes de recharge devraient rester ponctuels et peu intenses et impacter uniquement les nappes réactives, sauf événements pluviométriques exceptionnels." Enfin, il prévient que la situation "devra être particulièrement surveillée" sur les nappes qui notamment "affichent actuellement des niveaux bas à très bas."

Aucun rafraîchissement n'est à prévoir "avant au moins le solstice d'été" (21 juin), indique mercredi l'Institut national de prévisions météorologiques, qui dans ses modélisations sur l'été (juin-juillet-aout) anticipait des températures probablement supérieures à la normale. Dans ce contexte, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a fait état mercredi, sur CNews, d'"inquiétudes très vives" concernant certaines régions, où le niveau des nappes est particulièrement bas, comme le couloir rhodanien ou le pourtour méditerranéen, insistant sur la "nécessité d'économiser davantage l'eau".

Emmanuel Macron a présenté fin mars un plan d'une cinquantaine de mesures pour faire face au manque d'eau. Le ministère de la Transition écologique l'a depuis complété d'un plan canicule. Une quinzaine de départements sont en partie déjà en situation de "crise" sécheresse, le niveau de vigilance le plus élevé, entraînant d'importantes restrictions d'eau.