Maltraitance animale : les caméras de surveillance bientôt obligatoires dans les abattoirs espagnols

L'Espagne fait un pas en avant dans lutte contre la maltraitance animale. Ce mardi, le conseil des ministre espagnol a approuvé l'arrêté royal qui oblige les abattoirs à installer des systèmes de vidéosurveillance pour s'assurer que les animaux ne soient pas maltraités avant leur mise à mort. "Nous sommes le premier pays de l'Union européenne qui aura un système de vidéosurveillance obligatoire dans les abattoirs", s'est réjoui sur Twitter le ministre de la Consommation, Alberto Garzon.

Près de 700 abattoirs concernés

Cette mesure place l'Espagne "à la pointe de l'Europe", selon le gouvernement. Ce décret, négocié avec le secteur, va obliger près de 700 abattoirs à se plier à cette nouvelle règle, d'après le quotidien ibérique El País . Ils devront conserver les images pendant 30 jours et permettre aux services d'inspection de les avoir s'ils en font la demande.

"Les grands abattoirs ont un an pour mettre en place la nouvelle norme et les petits (abattoirs), deux", précise le ministère de la Consommation. Les caméras devront couvrir "les installations où se trouvent les animaux vivants, y compris les zones de déchargement, les couloirs d'acheminement", poursuit-il dans un communiqué, ainsi que et les zones l'étourdissement des bêtes et ainsi que la mise à mort ont lieu. D'après le directeur de l'ONG Equalia, qui milite en faveur de la réforme, l'Angleterre, l'Écosse ainsi que l'Israël auraient déjà franchi le pas.

Quid de la France ?

En France , où les vidéos choc de L2014 relancent régulièrement le débat sur le bien-être animal et les pratiques en vigueur dans certains des quelque 1000 abattoirs que compte le territoire, il n'existe pas de loi de ce type. Le choix est laissé aux directeurs des établissements. Certains franchissent le pas : ils seraient 6 à 7% dans ce cas, selon Libération.

En 2017, Olivier Falorni, député PS, avait fait une proposition de loi pour imposer la vidéosurveillance dans les abattoirs français. Elle avait été votée en première lecture avant d'être supprimée par le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Travert, malgré la promesse de campagne d'Emmanuel Macron.