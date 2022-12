Maltraitances d'adolescentes par des religieuses : une commission d'enquête lancée, contestée par des victimes

"J'ai vu des filles prendre des raclées phénoménales !" À 74 ans, Marie-Christine Vennat témoigne des trois ans passés auprès de la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur alors adolescente. À 15 ans, élevée par sa grand-mère, et parce qu'elle fait trop l'école buissonnière, elle est placée par un juge des enfants auprès des sœurs, dont les maisons d'éducation sont à l'époque agréées par l'Etat.

"Les humiliations, c'était tous les jours"

Elle décrit aujourd'hui "des conditions indignes". Les humiliations, "c'était tous les jours", dit-elle. Dans son institution, à Angers puis Orléans, les jeunes filles, placées par un juge, l'aide sociale à l'enfance ou les familles, sont notamment soumises à des travaux forcés. "Les filles étaient au repassage et lavaient le linge des bourgeois de l'extérieur, 11 heures par jour, sauf le dimanche", décrit ainsi Marie-Christine, qui a fondé fin 2020 l'association "les filles du Bon Pasteur" qui regroupe aujourd'hui 170 membres de toute la France.

À l'époque, la congrégation compte en France une quarantaine de maisons dites de redressement pour jeunes filles. Ce mercredi, elle installe une commission indépendante, présidée par l'ancien recteur d'académie Christian Philip pour "une durée de 10 mois", précise-t-elle dans un communiqué qui indique que les victimes potentielles pourront être identifiées et entendues par ses membres. Les sœurs se disent attachées au "droit de savoir" et évoquent à l'issue de ce travail "d'éventuelles réparations".

D'éventuelles réparations à l'issue du travail de la commission

Une annonce qui fait suite à la sortie du documentaire "Mauvaises filles", fruit de 7 ans de travail pour sa réalisatrice, Emérance Dubas, le 23 novembre dernier , et dans lequel Marie-Christine témoigne de son vécu, aux côtés d'autres "filles" du Bon Pasteur.

Pour Éveline Le Bris, qu'on voit aussi dans le film, présidente et cofondatrice de l'association, la commission annoncée par les sœurs arrive trop tard. "Elles nous ont humiliées pendant tant d'années et maintenant, pour les dédouaner de ce qu'elles ont fait, il faudrait venir témoigner : non", oppose-t-elle aujourd'hui. Avec d'autres membres de l'association, elles préparent des actions en justice avec leurs avocats, pour obtenir réparation.

Car Éveline a été placée à 15 ans, à Angers et au Mans, après la condamnation de son violeur, pour la "protéger". "Je n'ai rien fait, rien fait de répréhensible." En quatre ans, elle ne verra ses parents que deux fois : "J'ai été privée pendant toute cette période de mon courrier, mes parents m'envoyaient des friandises que je n'ai jamais eues."

Son association a recueilli 300 témoignages de brimades, humiliations et violences physiques. "Une fille a failli être tuée : la sœur lui a frappé la tête contre un lavabo", témoigne ainsi Marie-Christine. Pour elle aussi, témoigner devant la commission n'est pas une priorité. "Elles étaient jusqu'ici dans le déni, en reconnaissant quelques cas de maltraitance, mais on n'ouvre pas une commission d'enquête pour quelques cas" estime-t-elle, y voyant une "reconnaissance par défaut".

La congrégation n'a pas souhaité répondre aux questions de France Inter.