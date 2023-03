Manet / Degas une exposition au musée d’Orsay du 28 mars au 23 juillet 2023

Édouard Manet (1832-1883) et Edgar Degas (1834-1917) sont tous deux des acteurs essentiels de la nouvelle peinture des années 1860-80. Cette exposition qui réunit les deux peintres dans la lumière de leurs contrastes oblige à porter un nouveau regard sur leur réelle complicité.

Édouard Manet 1832 -1883 Portrait de Berthe Morisot étendue 1873 Legs Annie Rouart, 1993. Inv 6086 Paris musée Marmottan Monet - musée Marmottan Monet, Paris

Edgar Degas 1834–1917 Intérieur 1868-1869 The Henry P. McIlhenny Collection in memory of Frances P McIlhenny 1986 Philadelphia - Museum of Art Philadelphie, Etats Unis

Cette exposition Manet / Degas au musée d’Orsay montre ce que la modernité picturale eut d’hétérogène, de conflictuel, et révèle la valeur de la collection de Degas où Manet prit une place plus grande après son décès.

Chez Manet (1832-1883) et Degas (1834-1917), les analogies ne manquent pas, des sujets aux options stylistiques, des lieux où ils exposèrent à ceux où ils se croisèrent, des marchands aux collectionneurs sur lesquels s’appuyèrent leurs carrières indépendantes.

La biographie signale d’autres proximités, de l’expérience de la guerre de 1870- 1871 jusqu’à la Nouvelle Athènes, ce café de la place Pigalle qui avait le don de stimuler les discussions et d’apaiser les tensions. Car heurts et disputes, il y en eut. Manet ne suit pas Degas dans l’aventure impressionniste, par choix de carrière. Degas lui-même, s’il croit à la force collective, se garde de peindre comme Monet.

En ramenant Manet et Degas sous la lumière de leurs contrastes, cette exposition incite à porter un nouveau regard sur la complicité et la durable rivalité de deux créateurs, à maints égards, uniques.

Edgar Degas 1834–1917 Le tub 1886 musée d'Orsay - Musée d’Orsay Dist. RMN-Grand Palais Hervé Lewandowski.

Edouard Manet 1832 –1883 L'homme mort 1864 National Gallery of Art, Washington, Etats -Unis - Collection of Mr and Mrs Paul Mellon Courtesy National Gallery of Art, Washington

Avant et après la naissance de l’impressionnisme, sur laquelle l’exposition pose un regard nouveau, ce qui les différencia ou les opposa est plus criant encore. De formations et de tempéraments dissemblables, ils ne partagent pas les mêmes goûts en littérature et en musique. Leurs choix divergents en matière d’exposition et de carrière refroidissent, dès 1873-1874, l’amitié naissante qui les lie, amitié qu’a renforcée leur expérience commune de la guerre de 1870 et des lendemains de la Commune.

On ne saurait comparer la quête de reconnaissance du premier et le refus obstiné du second à emprunter les canaux officiels de légitimation. Et si l’on considère la sphère privée, une fois les années de jeunesse révolues, tout les sépare. A la sociabilité de Manet, très ouverte, et vite assez brillante, à ses choix domestiques, répondent l’existence secrète de Degas et son entourage restreint.

Edouard Manet 1832 –1883 Les courses à Longchamp 1866 Potter Palmer - Collection Art Institute of Chicago Etats -Unis.

Edgar Degas 1834–1917 Femmes à la terrasse d'un café le soir musée d'Orsay - Musée d’Orsay Dist. RMN-Grand Palais Patrice Schmidt.

Le parcours rend aussi plus saillant ce que la modernité picturale, en son point d’émergence, puis d’essor et de succès, eut de conflictuel, d’hétérogène, d’imprévu. Il donne enfin toute sa valeur à la collection de Degas où, après le décès de Manet, ce dernier prit une place de plus en plus impérieuse. La mort les avait réconciliés.

L’exposition se divise en 14 sections thématiques et comprend environ 200 œuvres dont : 92 peintures, 55 arts graphiques (pastels, dessins, estampes, gravures, monotypes), 14 lettres, 2 carnets et 1 album de portraits cartes de visite, 2 cuivres :

· I. L’énigme d’une relation

· II. Deux fils de famille

· III. Copier, créer, étudier

· IV. Salon et défi des genres

· V. Au-delà du portrait

· VI. Le cercle Morisot

· VII. Aux courses

· VIII. D’une guerre l’autre

· IX. Impressionnismes

· X. Réseaux croisés

· XI. Parisiennes

· XII. Masculin – féminin

· XIII. Du nu

· XIV. Après Manet

Edgar Degas 1834 –1917 Bains de mer petite fille peignée par sa bonne 1869 1870 The National Gallery Royaume Uni Londres - The National Gallery London

Edouard Manet 1832 –1883 La plage à Boulogne 1868 Virginia Museum of Fine Arts Richmond, Etats Unis, Collection of Mr and Mrs Paul Mellon, 85.498 Photo Katherine Wetzel - Virginia Museum of Fine Arts

►►► Commissariat

Commissaire générale

Laurence des Cars, présidente - directrice du musée du Louvre

Commissaires à Paris

Isolde Pludermacher, conservatrice générale peinture au musée d’Orsay

Stéphane Guégan, conseiller scientifique auprès du président des musées d’Orsay et de l’Orangerie

Commissaires à New-York

Stephan Wolohojian, conservateur John Pope-Hennessy en charge du département des peintures européennes, The Metropolitan Museum of Art, New York

Ashley E. Dunn, conservatrice associée, département des dessins et estampes, The Metropolitan Museum of Art, New York