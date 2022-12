Manifestant éborgné par l’explosion d’une grenade GMD en 2016 : un CRS jugé devant une cour d’assises

C'est un procès qui se tiendra sur trois jours et qui pourrait donner le ton judiciaire, avant que la justice ne se penche sur les dossiers "gilets jaunes" encore à l’instruction. Pendant trois jours, à partir de ce lundi, un CRS est jugé devant la cour d'assises de Paris pour l'explosion d'une grenade de type GMD, pendant une manifestation contre la "loi Travail" en 2016, entraînant la perte de l'œil d'un manifestant.

Une affaire qui rappelle celle concernant Jérôme Rodrigues en 2019, l'un des leaders des "gilets jaunes", qui lui aussi a perdu un œil après un lancer tout aussi contesté d’une grenade GMD, lancer pour lequel un policier a été mis en examen.

Publicité

Un CRS face à un jury populaire, un fait très rare.

Ce 16 septembre 2016, Laurent Théron, secrétaire médical et militant du syndicat Sud Santé, assiste à des affrontements sévères entre forces de l’ordre et certains manifestants place de la république à Paris. Il est un peu plus de 16h30. Après des scènes violentes, au cours desquelles un policier a été incendié par un cocktail Molotov, l’accalmie est revenue depuis plus d’un quart d’heure quand une grenade explose tout près de lui.

Laurent Théron est alors frappé à l’œil par l’un des 18 petits galets d’une GMD, ces grenades dont l'usage est aujourd'hui interdit. Son œil droit, il ne le récupérera pas. Six ans plus tard, Laurent Théron se prépare comme il peut à ce procès : "C’est toujours très dur de se rappeler de ça ; enfin, dès que je me lève le matin, le miroir me le rappelle en fait".

Sans vidéos amateurs, pas de cour d’assises ?

Ce sont les images de vidéo-surveillance de la préfecture de police qui ont permis de voir qu’il n’y avait à ce moment-là. Le juge d’instruction Matthieu Bonduelle a considéré qu'il n'y avait aucune justification à lancer une grenade aussi dangereuse, les membres des forces de l'ordre n'étant "ni assaillis, ni encerclés, ni même réellement pris à partie". Une vidéo récupérée à partir d’un smartphone, analysée par les experts gendarmes de l’IRCGN (l’institut de recherche criminelle) à Pontoise, révèle par ailleurs un lancer en cloche, ce qui est proscrit.

Autant d’éléments qui selon Lucie Simon, l’avocate de la victime, ont permis d’infirmer la plupart des déclarations initiales des agents qui justifiaient l’usage de la force à ce moment-là et évoquaient un "effet tunnel" face à l’intensité des affrontements. Ce qui fait dire à Laurent Théron que "sans ces vidéos, sans nos smartphones, ça aurait été encore une fois la parole d’un policier contre celle de de la mienne ou de témoins qui n’auraient peut-être pas été entendus parce que c’est comme ça en général que ça se passe".

Un lancer de grenade préventif légitime ?

L’enquête a permis de révéler qu’Alexandre M., le brigadier-chef de 54 ans auteur du lancer, venait tout juste d’être incorporé au sein de sa compagnie de CRS - il était arrivé 15 jours plus tôt - sans la formation nécessaire, qu’il n’avait aucune habilitation pour les grenades GMD et qu’il n’avait reçu aucun ordre pour en saisir une dans la réserve, ni en toute logique pour en faire usage.

Il avait 20 ans de commissariat derrière lui et ses supérieurs indiquent l’avoir toujours très bien évalué dans l’exercice de ses fonctions. Alexandre M. considère avoir été ce jour de septembre 2016 en état de légitime défense, selon son avocat Laurent-Franck Liénard : "Mon client estime qu’il avait devant lui un danger objectivé, il maintient qu’il a reçu un projectile juste avant son lancer de grenade. Il a entendu également un éclat de verre derrière lui et cru que c’était encore un cocktail Molotov". Les images ne permettraient pas, selon l’accusation, de montrer ce projectile reçu.

L’avocat poursuit : "Mon client s’apprêtait à faire un bond offensif vers des manifestants qui les avaient harcelés pendant deux heures", "il voulait provoquer un effet de souffle et sonore pour pouvoir progresser en sécurité, pour les hommes dont il avait la charge. Les manifestants visés étaient sur sa droite. Malheureusement, mon client a mal lancé sa grenade qui est partie plus à gauche que voulue et a frappé Monsieur Théron de manière totalement injuste. Il n’aurait jamais dû être blessé".

Lors du procès, la question portera principalement sur ce lancer de projectile. Pour déterminer s’il peut être considéré comme légitime ou pas. L’avocat Laurent-Franck Liénard pointe en amont un problème administratif, qui selon lui engage la responsabilité des CRS, "qui ont lancé ce policier dans cette colonne alors qu’il n’était absolument pas formé au maintien de l’ordre. Et en plus, il a été désigné comme chef de groupe alors qu’il était totalement incapable de diriger une manœuvre !" Il évoque le fait que dans les camions engagés à proximité se trouvaient entre 12 et 15 chauffeurs qui eux étaient habilités et qui auraient pu prendre sa place. Il conclut : "On est dans le délire total. Ce délire, il n’en est pas responsable, c’est une faute majeure de commandement".

Le policier CRS encourt jusqu’à 15 ans de prison.