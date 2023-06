Manifestation contre la LGV Lyon-Turin : cinq questions sur ce chantier qui divise depuis plus de 30 ans

C'est un chantier qui mobilise les défenseurs de l'environnement depuis plus de trente ans. Les opposants au projet de ligne ferroviaire grande vitesse Lyon-Turin se sont de nouveau réunis dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, ce samedi, pour dénoncer un chantier "pharaonique" qu'ils jugent "néfaste" pour l'environnement. Ils étaient près de 5000 manifestants écologistes selon les organisateurs, plus de 3000 selon les autorités. De brèves échauffourées avec les forces de l'ordre ont eu lieu peu après le départ de la manifestation, non déclarée. Plusieurs centaines de personnes sont toujours sur place.

Ce projet de ligne ferroviaire divise depuis son lancement, en 1992, sur impulsion de l'Union européenne qui a déjà injecté des centaines de millions d'euros dans ce chantier colossal, comprenant un tunnel en construction et des voies d'accès encore en discussion.

Le Lyon-Turin, qu'est-ce que c'est ?

Le projet prévoit la création d'une ligne à grande vitesse de 270 kilomètres pour relier Lyon et Turin, avec 70% des voies en France et 30% en Italie. La section transfrontalière s'étend sur 65 kilomètres, dont un tunnel de 57,5 kilomètres traversant les Alpes entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse - soit 45 kilomètres creusés en France et 12,5 kilomètres en Italie.

La ligne s'étendra sur 270 kilomètres, entre Lyon et Turin. © AFP - Jean-Michel CORNU, Valentin RAKOVSKY

Pourquoi un tel projet ?

L'objectif est d'augmenter le fret ferroviaire, avec une circulation à double sens dans le tunnel et des voies dédiées des deux côtés des Alpes. La nouvelle ligne "permettra de délester les routes alpines d'un million de poids lourds et de réduire chaque année les émissions de gaz à effet de serre d'environ un million de tonnes d'équivalent CO2", soit "l'équivalent produit par une ville de 300.000 habitants", selon les données de la société franco-italienne Telt, en charge du tunnel.

L'idée est aussi de favoriser le développement économique régional et de raccourcir le temps de trajet pour les passagers en mettant Turin à 1h47 de Lyon en train (contre 3h47 actuellement, arrêts compris) et Milan à 4h30 de Paris (contre environ 7 heures aujourd'hui, arrêts compris).

Où en est-on des travaux ?

Le nouveau tunnel représente au total 162 kilomètres de galeries - au double tronçon de 57,5 km s'ajoutant accès intermédiaires, voies de service et de communication. À date, 32,9 kilomètres ont été creusés, selon Telt. Mise en service prévue en 2032.

Les voies sont encore au stade de projet. Rome a acté en fin d'année dernière la programmation de 750 millions d'euros pour relier Turin au tunnel. Côté français, le gouvernement n'a toujours pas arrêté le tracé des 150 kilomètres entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne, mais semble favorable au tracé le plus coûteux, prévoyant de creuser des tunnels sous les montagnes et non d'utiliser les vallées existantes.

Combien ça coûte ?

L'estimation du coût global du projet est passée de 12 milliards d'euros en 2002 à 26,1 milliards d'euros, selon la cour des comptes à Paris en 2012. Le coût du seul tunnel a été réévalué de 5,2 à 9,6 milliards d'euros, soit une hausse de 85%, dans un rapport de la cour des comptes européenne publié en 2020. Un chiffrage confirmé par Telt.

Pour les voies d'accès, les investissements côté français sont estimés "à environ 10 milliards d'euros (valeur 2020 hors inflation)", selon l'entourage du ministre des Transports. En juillet 2022, le président de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France) Jean Castex avait pour sa part avancé le chiffre de 15 milliards d'euros.

Qui est pour, qui est contre ?

Bruxelles juge le projet "essentiel" et souhaite le "terminer au plus vite" avec des "lignes d'accès modernes" aux deux sorties du tunnel en préconisant de "penser cet investissement globalement". En Italie, le Lyon-Turin est soutenu par la plupart des forces politiques, hors le Mouvement 5 étoiles (M5S, eurosceptique). Le chef de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini, vice-Premier ministre et ministre des Transports, pousse Paris à passer en pleine vapeur. En France, le projet, soutenu par le gouvernement et la région Auvergne-Rhône-Alpes, pâtit des discussions sur le tracé et le financement des travaux.

Les partisans du projet mettent en avant la nécessité de réduire le flux de poids lourds, en constante augmentation, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ils invoquent aussi le développement économique que permettra selon eux une ligne ferrovaire plus rapide.

Les opposants, eux, font valoir qu'une ligne existe déjà et que le fret ferroviaire n'a cessé de baisser ces dernières années. Ils dénoncent aussi les impacts écologiques de ce chantier "ferroviaire titanesque, impliquant le forage de 260 km de galeries à travers les massifs alpins". Selon eux, les travaux ont déjà tari plusieurs sources et captages dans la vallée.

Les associations pro-environnement contestent donc le chantier depuis son lancement en 1992, avec notamment de grandes mobilisations en Italie dans les années 2000. En 2018-2019, de grandes manifestations réunissent tour à tour à Turin les pour et les contre. Côté français, l'association Les soulèvements de la Terre a rejoint les No-Tav italiens dans son combat.

En France, de nombreux militants écologistes et insoumis s'opposent au projet. Certains élus étaient présents dans le cortège ce samedi, comme la cheffe parlementaire LFI Mathilde Panot. "Notre nombre est un signal politique (...) il y a quelques jours, les pro Lyon-Turin se sont réunis, ils étaient seulement 100, nous sommes des milliers à dire que nous voulons l'arrêt de ce projet inutile", a-t-elle déclaré.