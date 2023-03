Manifs, grèves, happenings : voici à quoi devrait ressembler la journée du 8 mars pour les droits des femmes

"Un 8 mars historique". C'est ce qu'espèrent les syndicats et associations qui appellent à une grève féministe, lors de la journée internationale des droits des femmes, mercredi prochain. Le collectif organisateur espère mobiliser un maximum de Français et Françaises dans les entreprises et dans la rue, au lendemain d'une journée de grève contre la réforme des retraites qui s'annonce particulièrement suivie, le 7 mars. Le mot d'ordre sera commun : faire reculer le gouvernement sur cette réforme jugée "injuste" pour les femmes. L' appel à la grève est lancé par trois syndicats (CGT, FSU et Solidaires) et une quarantaine d'organisations féministes, dont #Nous Toutes, la Fédération Nationale Solidarité Femmes, le Planning familial et Osez le féminisme. À ce stade, une trentaine de manifestations sont prévues partout en France.

Une grande manifestation à Paris

Le cortège parisien partira à 14h de la place de la République en direction de la place de la Nation. "On sait que la mobilisation sera beaucoup plus forte que les années précédentes au vu du contexte de la réforme des retraites", explique Marylie Breuil, membre de l'organisation de la grève féministe. S'il est "difficile d'estimer" combien de Français et Françaises se mobiliseront, "l'année dernière il y avait 35.000 personnes à Paris et 50.000 partout en France", chiffre que les organisateurs aimeraient "tripler".

Une trentaine de cortèges dans toute la France

Au-delà de Paris, une trentaine de manifestations sont prévues à cette heure sur le territoire. Des cortèges à Nantes, Rouen, Dijon, Marseille, Lyon...Une retraite aux flambeaux à Mont-de-Marsan, une exposition sur les chiffres des inégalités à Tarbes. À Caen, la mobilisation sera nocturne. À Limoges, comme dans d'autres villes, des stands d'information contre les violences sexistes et sexuelles seront installés.

Cette année, comme en 2020, l'accent est mis sur la mobilisation contre la réforme des retraites jugée "injuste" et "sexiste", par les syndicats et associations féministes organisatrices. "Ils nous refont le même coup. En 2019, on nous l'avait déjà vendu comme une réforme dont les femmes seraient les grandes gagnantes. Ils n'ont tiré aucune leçon de la mobilisation de 2020", estime Sophie Binet, dirigeante confédérale de la CGT en charge d'égalité.

L'expression "grandes gagnantes" avait en effet été utilisée par Édouard Philippe pour présenter la retraite à points, tandis qu'Elisabeth Borne a récemment parlé de "grandes bénéficiaires". "On fait du féminisme-washing et on essaie de faire passer la réforme au nom des femmes. La mobilisation du 8 mars vise à mettre en lumière cette supercherie. Si les femmes seront gagnantes, ce sera en obtenant le retrait de cette réforme", poursuit Sophie Binet.

Des remises fictives de chèques géants

En marge des cortèges organisés dans toute la France, des actions sporadiques seront menées, comme des remises fictives de chèques géants, "pour montrer que résorber les écarts de salaires entre hommes et femmes pourrait permettre de financer le déficit invoqué par le gouvernement". Ce sera notamment le cas à Perpignan, où un rassemblement est prévu devant le Medef.

Cette marche sera aussi placée sous le signe de la solidarité internationale, avec "nos sœurs iraniennes, afghanes, kurdes", indique le collectif organisateur, mais aussi "nos sœurs ukrainiennes et féministes russes qui manifestent contre ces menées militaristes au prix souvent de leur liberté ". D'autres messages seront portés, comme la constitutionnalisation de l'IVG (sous la forme proposée par l'Assemblée Nationale), la lutte contre les féminicides, les violences sexistes et sexuelles, parmi lesquels les violences gynécologiques et celles contre les militantes. "Le Planning familial de Gironde a été attaqué trois fois en deux semaines par un groupuscule d'extrême-droite", indique Sarah Durocher, co-présidente du Planning familial.

Un appel à la grève de trois syndicats

Trois syndicats appellent à la grève le 8 mars : la CGT, FSU et Solidaires. L'intersyndicale contre la réforme des retraites et les organisations de jeunesse appellent par ailleurs "les travailleuses et travailleurs à se saisir" de cette journée "pour dénoncer partout l'injustice sociale majeure de cette réforme des retraites envers les femmes".

Selon la CGT, il n'y a pas de risque que la mobilisation féministe soit éclipsée par la grève du 7 mars car "il y aura plus de personnes en grève que l'an dernier" dans les entreprises. Et "dans tous les secteurs en grève, il y aura des actions pour interpeller le patronat sur la situation des femmes", ajoute Sophie Binet.