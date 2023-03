"Manipulation politique" : pourquoi l'hommage national à Gisèle Halimi prévu le 8 mars ne fait pas l'unanimité

C'est un geste hautement symbolique. Serge Halimi, l'un des fils de l'avocate, femme politique et militante féministe Gisèle Halimi , a annoncé qu'il refusait de se rendre à l'hommage national organisé mercredi pour sa mère. Une cérémonie qui intervient en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, projet que Gisèle Halimi aurait combattu, selon son fils, ancien directeur du Monde diplomatique. L'association "Choisir la cause des femmes", co-fondée par Gisèle Halimi, dénonce pour sa part une "manipulation" de la part du pouvoir politique.

Emmanuel Macron présidera en effet cet hommage rendu symboliquement le 8 mars , journée internationale des droits des femmes. Le chef de l'État prononcera un discours au Palais de justice de Paris. Serge Halimi affirme avoir été "subitement informé" cette semaine par la présidence de la République, "en même temps que la presse", que cet hommage aurait lieu mercredi 8 mars.

La réforme des retraites, "extrêmement injuste" pour les femmes

"Je n'y participerai pas", a réagi ce week-end Serge Halimi. "La décision de l'Élysée intervient après plus de deux ans de tergiversations et alors que le pays est mobilisé contre une réforme des retraites extrêmement injuste dont les femmes qui occupent les métiers les plus difficiles seront les premières victimes", détaille-t-il dans une déclaration à l'AFP.

"Ma mère aurait défendu leur cause et manifesté à leurs côtés. Le 8 mars, ce sera la meilleure façon d'honorer sa mémoire et ses combats", a ajouté le journaliste, qui a précisé n'avoir "jamais eu de contact avec l'Elysée, ni avec aucun officiel, depuis le décès de (sa) mère".

"Manipulation politique"

Serge Halimi rejoint ainsi la position exprimée par Violaine Lucas, la présidente de l' association "Choisir la cause des femmes" , fondée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir en 1971. Organiser cet hommage national en pleine contestation contre la réforme des retraites relève, dit-elle, d'une "instrumentalisation politique". Elle ne participera pas non plus à la cérémonie prévue au Palais de justice de Paris.

"Le 8 mars, une grève des femmes prendra le relais pour dénoncer à son tour une réforme particulièrement injuste pour elles", assure Violaine Lucas dans une lettre adressée à Emmanuel Macron . Contactée par France Inter, elle dénonce le fait d'avoir été prévenue tardivement de l'organisation de cet hommage, demandé de longue date par les militantes féministes. "On a été mis devant le fait accompli devant cette invitation en dernière minute", raconte-t-elle.

Violaine Lucas décrit aussi le "malaise" qu'elle a ressenti après avoir reçu cette invitation. "A la fois, on a très envie d'un hommage à Gisèle Halimi, on l'attendait, des milliers de femmes ont même signé pour qu'elle entre au Panthéon (...) Ce moment, on ne l'attendait plus. Il y a eu tellement d'atermoiements, de retournements de situation qui font qu'on n'y croyait plus", détaille-t-elle.

"Rien ne va" dans cet hommage

Selon la militante présidente de l'association "Choisir la cause des femmes", "rien ne va" dans cet hommage prévu le 8 mars 2023. Elle dénonce notamment l'inaction du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes.

"Gisèle Halimi aurait bien vu la manipulation derrière cette façon d'utiliser la puissance des combats de cette femme, son courage, à ce moment-là. Dans un mouvement social où on a déjà des femmes impactées dans le monde du travail, qui sont parmi les plus nombreuses des travailleurs pauvres, qui sont encore plus pénalisées au moment de la retraite, qui ont des pensions infiniment plus réduites que celles des hommes. Il y a quelque chose d'insupportable à faire cet hommage alors que toute la France est en train de se mobiliser", selon Violaine Lucas. "Il y a quelque chose de presque insultant pour la mémoire de Gisèle Halimi", conclut-elle.

Gisèle Halimi "mérite" cet hommage, pour l'un de ses trois fils

Cependant, l'avocat Jean-Yves Halimi, frère de Serge, l'un des fils de Gisèle, s'est dit "très satisfait" à l'annonce de cet hommage. "J'ai toujours pensé qu'elle le méritait", a-t-il souligné.

Gisèle Halimi est décédée le 28 juillet 2020 à l'âge de 93 ans. Elle a fait de sa vie un combat pour les droits des femmes. Elle a notamment œuvré pour la dépénalisation de l'avortement, puis pour sa prise en charge par la Sécurité sociale. Auparavant, elle avait dénoncé l'usage de la torture pendant la guerre d'Algérie par les militaires français, ce qui lui avait valu une arrestation et une brève détention. Outre Serge et Jean-Yves, Gisèle Halimi avait eu un troisième fils, le journaliste Emmanuel Faux, décédé en août 2022.