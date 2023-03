Manque d'eau : "Ça n'est pas en mettant des bassines partout qu'on va régler le problème", concède Béchu

"Ce projet a été défendu par un comité scientifique, il y a des projets de ce type dans d'autres départements de France et dont les bienfaits, y compris d'un point de vue hydrologique, sont reconnus", défend Christophe Béchu, au terme d' un week-end très tendu à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) où des militants écologistes contestent la création d'une réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole. Si le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires défend fermement le projet, il affirme toutefois que cette solution n'est pas la bonne partout.

"Là où il y a un consensus, c'est sur le fait que ça n'est pas en mettant des bassines partout que l'on va régler le problème", concède Christophe Béchu, interrogé lundi matin sur France Inter par un militant, membre de l'un des mouvements organisateurs de la manifestation de samedi.

"Il n'y a pas d'autre solution que la sobriété"

Les bassines, bonne ou mauvaise chose ? S'il s'agit pour lui, comme il l'a déjà dit plusieurs fois , d'une des solutions pour faire face à la sécheresse, "on ne peut pas répondre par un oui ou par un non", nuance Christophe Béchu. "Il n'y a pas d'agriculture sans eau, il y a toute une partie d'un discours qui aboutirait à ce qu'on ne puisse plus produire et qu'on se retrouve à importer d'avantage avec cette hypocrisie colossale d'augmenter notre empreinte en baissant notre émission", répond-il aux opposants du projet de Sainte-Soline.

Mais les bassines ne sont pas non plus la panacée : "Il n'y a pas d'autre solution à moyen terme que la sobriété et elle ne se décide pas depuis Paris, elle dépend du sol dont on parle, de la nature des cultures", plaide-t-il, prônant pour une étude au cas par cas, selon les régions et les bassins hydrographiques. Une position qui tranche avec celle de collègue de son collège de l'Agriculture , Marc Fesneau, qui parle d'une solution "vertueuse".

"Ce n'est pas un projet pour remplir le jacuzzi des agriculteurs", rappelle-t-il, contestant l'argument que ces derniers s'accapareraient ainsi la ressource en eau sans la partager.

16 réserves de substitution

Les opposants au projet de Sainte-Soline dénoncent en effet ces "méga-bassines" réservées à de grandes exploitations céréalières tournées vers l'exportation et défendent plutôt une adaptation et une évolution du modèle agricole pour mieux préserver et partager l'eau.

La réserve de Sainte-Soline est la deuxième de 16 réserves de substitution, au cœur d'un projet élaboré par un groupement de 400 agriculteurs réunis dans la Coop de l'eau, pour réduire les prélèvements d'eau en été, dans cette région qui connaît encore des restrictions d'irrigation après une sécheresse estivale hors norme. Ces cratères à ciel ouvert, recouverts d'une bâche en plastique, sont remplis grâce au pompage de l'eau des nappes phréatiques superficielles l'hiver et peuvent stocker jusqu'à 650.000 m3 (soit 260 piscines olympiques). Cette eau est utilisée pour l'irrigation l'été, quand les précipitations se font plus rares.