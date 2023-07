Manque d'eau : réduire notre consommation, seule solution efficace d'après la Cour des comptes

La gestion de l’eau "est devenue, dans le contexte du changement climatique, une préoccupation aussi importante que celle de sa qualité". Dès le début de son rapport , publié lundi, la Cour des comptes donne le ton et propose onze recommandations pour un meilleur partage de cette resource vitale. "Une stratégie déterminée de réduction des prélèvements d'eau et d'utilisation raisonnée de la ressource est seule susceptible d’apporter une solution de long terme" affirme la Cour des comptes, car " l'accès à l'eau deviendra une contrainte de plus en plus forte sur les activités humaines et leur localisation".

La Cour des comptes rappelle que la quantité d’eau renouvelable disponible a baissé de 14 % entre la période 1990-2001 et la période 2002-2018. Elle est passée de 229 milliards de m3 à 197 milliards de m3. La raison ? L’augmentation des températures, qui "provoque une évapotranspiration plus importante que par le passé". L’eau va plus vite dans l’atmosphère, et non dans les cours et les nappes phréatiques.

32 milliards de m3 d’eau prélevés

Les Sages jugent les connaissances sur la ressource et les prélèvements effectués "insuffisantes". "Les prélèvements d’eau opérés par l’ensemble de la population restent mal connus", écrit la Cour des comptes. 32 milliards de m3 d’eau sont prélevés pour satisfaire nos besoins. La moitié, soit 16 milliards de m3, permet le refroidissement des réacteurs nucléaires. "Viennent ensuite presque à égalité les prélèvements au profit de l’eau potable (5,3 Md m3) et de l’alimentation des canaux (5,4 Md m3), puis des usages agricoles (3 Md m3) et enfin des usages industriels (2,5 Md m3)."

Une majeure partie de ces prélèvements d’eau (82 %) est réalisée sur les eaux en surface. Les eaux souterraines ne sont pas épargnées, "11 % des masses d’eaux souterraines font l’objet de prélèvements excessifs."

Recycler les eaux usées traitées : une alternative écartée

Les Sages l’assurent, la politique de l’eau ne doit plus seulement "organiser la répartition de l'eau entre ses différents usagers", mais "désormais devenir une politique de protection d’un bien commun essentiel". Présentée par le président Emmanuel Macron dans son plan Eau en mars dernier, la réutilisation des eaux usées traitées est considérée comme "coûteuse" par la Cour des comptes. Concernant la désalinisation de l’eau de mer, c’est également non, trop énergivore.

La Cour des comptes milite pour "des commissions locales" pour trancher sur certains sujets, notamment sur les questions d’urbanisme. Elle déplore le micmac administratif, "une gouvernance de la politique de l’eau complexe", "un mélange de décentralisation historique".

En faveur d’une tarification progressive de l’eau

Le rapport encourage une nouvelle politique tarifaire de l’eau, car elle est aujourd’hui "indifférente à l’évolution de la disponibilité de la ressource". Elle permettra "d’inciter les gros consommateurs à modifier leurs comportements". Des villes comme Dunkerque, Montpellier et Libourne font figure de pionnières dans la tarification progressive de l’eau. Plus le volume consommé est important, plus le tarif augmente, par paliers. On retrouve cette mesure dans le plan Eau, mais elle devrait se limiter aux ménages.

Pour la Cour des comptes, la redevance sur les prélèvements d'eau "est injustement répartie entre les ménages et les autres usages". Elle est "supportée à hauteur de 75 % par les particuliers qui ne représentent que 16,4 % des prélèvements". Gros consommateurs d’eau, les agriculteurs sont également dans la ligne de mire de la Cour des comptes. Elle regrette le développement de l’irrigation agricole "dans des régions où cette pratique n’était pas habituelle et aggrave des situations déjà tendues". Selon les Sages, "le financement public d’infrastructures d’irrigation de terres agricoles devrait être conditionné à des engagements de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement".