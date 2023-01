"Manque de respect", "le mot de trop" : après ses propos critiqués sur Zidane, Noël Le Graët s'excuse

"Zinédine Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone" : Noël Le Graët s’est attiré une volée de critiques dimanche après ses propos sur l’ancien capitaine de l’Équipe de France. Sur RMC , le patron de la Fédération française de football (FFF) était interrogé sur la prolongation Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus, poste pour lequel Zidane faisait office d'option numéro 1 en cas de non-renouvellement de Deschamps. Noël Le Graët s'est alors montré particulièrement abrupt, affirmant qu'il n'aurait même pas discuté avec l'ancien entraîneur du Real Madrid. "Pour lui dire quoi ? ‘Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier’ ?" .

Noël Le Graët s’est aussi exprimé sur les rumeurs envoyant Zidane au Brésil, pour prendre la tête de la sélection auriverde. "Cela m'étonnerait qu'il parte là-bas, a-t-il affirmé. Il fait ce qu'il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré et on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne."

Lundi matin, Noël Le Graët a rétropédalé, reconnaissant des "propos maladroits" et présentant ses "excuses" dans une déclaration transmise à l'AFP.

Mbappé et la ministre des Sports répliquent

Car sans tarder, les réactions ont fusé pour critiquer les mots du patron de la FFF. Notamment du côté d'un autre champion du monde. "Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça", a taclé Kylian Mbappé dimanche sur Twitter.

Ce coup porté à l’icône du sport français a également ulcéré la ministre des Sports * : "Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp"*.

Cissé, Ribéry et le basketteur Evan Fournier s'offusquent

L’ancien attaquant des Bleus Franck Ribéry et coéquipier de Zidane lors de la Coupe du monde 2006 a également tweeté, pour dénoncer les propos de Le Graët : "Tu me régales. En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement."

Djibril Cissé s’emporte également contre les propos du patron de la FFF, avec trois tweets dont celui-ci : "Un peu de respect pour Mr Zidane svp. Vous vous croyez où là". Il publie aussi un tweet accompagné d’un GIF. On y voit le journaliste de CNews Pascal Praud sortir un mégaphone et crier "dehors". Dans un communiqué, le Real Madrid "regrette" les déclarations "malheureuses" du président de la FFF, "l'une des plus grandes légendes du sport mondial". Le club espagnol dénonce "un manque de respect" et "des propos inappropriés" vis-à-vis d'une des "figures les plus admirées des passionnés de football dans le monde entier".

"Mal venu, mal placé, on parle d’un champion du monde, on parle du Champion du monde", écrit l'ancien coéquipier chez les Bleus Youri Djorkaeff . Le basketteur Evan Fournier, joueur des New York Knicks, déplore un "manque de respect", et se demande : "Il va falloir combien de dérapages de la part de ce vilain monsieur pour qu’il débarrasse le plancher ?"

Noël Le Graët est mis en cause après une enquête fouillée du magazine So Foot puis de Radio France , concernant des sextos et le harcèlement de collaboratrices. Il nie toutes les accusations. "Avec moi, Noël Le Graët était vraiment lourdingue, se remémore une ancienne salariée de la FFF, interrogée par France Inter. Il me disait qu’il voulait me ramener chez lui. Il ne m’envoyait pas de sms. À cette époque, ce n’était pas un pro du téléphone. Mais c’étaient des invitations à répétition pour venir dîner avec lui." Noël Le Graët et Florence Hardouin, la directrice générale de la FFF, seront entendus le 10 janvier dans le cadre de l’audit réalisé au sein de la Fédération.