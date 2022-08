Manuscrits "volés" de Céline : Comment Jean-Pierre Thibaudat s’est-il trouvé en leur possession ?

Dans les années 1980, un appel mystérieux

Dans les années 1982, 1983 un ami appelle Jean-Pierre Thibaudat pour parler du manuscrit de Céline : « J'ai du mal à y croire. C'est un ami que j'aime beaucoup, mais un peu farfelu parfois. Je lui propose de voir des personnes dont il me parle, qui sont ses amis à lui. »

Jean-Pierre Thibaudat se retrouve face à une caisse qui déborde d'archives : « C’est une caisse en bois toute simple qui ressemble à une caisse de déménagement, dans laquelle il y a des tas de choses. Les personnes qui me les remettent n’ont pas fouillé, elles ont compris qu’il s’agissait des archives de Céline. »

Dans la caisse, un fatras de factures, de manuscrits

Jean-Pierre Thibaudat raconte : « Je fais face au témoignage rare de l'état d'un appartement lorsque quelqu'un le quitte précipitamment. Car Céline fuit en Allemagne, puis au Danemark, avant de rejoindre l'équipe de Sigmaringen. Il a peur d'être assassiné, arrêté, et condamné. Ce qu’il sera par la suite.

Il donne un ou deux manuscrits à son fidèle secrétaire. Et puis il laisse tout dont ces textes exceptionnels. L’appartement est ensuite réquisitionné par la Résistance. »

Et c’est Yvon Morandat, un grand Résistant qui occupe l’appartement de Céline

Yvon Morandat a été Compagnons de la Libération puis ministre du premier gouvernement de De Gaulle. Il s’installe dans l’appartement. Jean-Pierre Thiabaudat explique : « Il ne va pas vivre « dans Céline ». Donc il met les meubles au garde-meuble. C’est un intellectuel. Il connaît la valeur des documents. Il ne regarde pas ce qu'il y a dedans et rassemble les photos, les lettres, des documents comptables… Il met le tout dans une caisse qu’il referme. On ne sait pas trop si elle va au garde-meuble… Ou pas. Toujours est-il que ces papiers sont conservés avec les pinces à linge ! J’ai retrouvé certains manuscrits avec des trombones, mais la plupart étaient reliés entre eux avec des pinces à linge intactes ! Quand j’ai décrypté le manuscrit de La volonté du roi Krogold, je les ai enlevées, mais je les ai remises quand j’ai donné les papiers aux héritiers. »

Céline dans la posture de la victime

Céline a dit et a redit à quel point il avait été dépouillé, volé, dépossédé, maltraité... C'est même le début, par exemple D'un château l'autre où il fait la liste de tout ce qui a disparu quand il est revenu en France. Il accuse les Résistants qu'il appelle « des épurateurs » de l’avoir volé. Jean-Pierre Thibaudat ajoute : « Céline était un collaborateur et un antisémite. C’est pour cela qu’il a été condamné en 1950 à l'Indignité nationale, et à la confiscation de la moitié de ses biens, ce qui n'est pas rien ! À son retour en France, Yvon Morandat contacte l’écrivain et l’informe que ses meubles sont au garde-meuble. Et il lui propose de lui restituer les documents. Mais Céline refuse. Il ne veut pas payer le garde-meuble, et de toutes les façons, ces papiers, "c'est de la foutaise", fait-il savoir à son avocat. »

Jean-Pierre Thibaudat poursuit : "En fait, il ne supporte pas qu'un Résistant, « un épurateur » comme il dit effectivement à longueur de pages. Il n’accepte pas qu’un résistant ait pu garder ça, et ait pu le respecter… »

Et donc, ce qu'on appelle depuis 70 ans "les manuscrits volés" ne l'ont jamais été. Ils ont été conservés. Mais Céline avait besoin de rester dans ce rôle d'homme dépossédé et de victime. « Il a une position victimaire tout le temps. On peut comprendre qu’on parle de vol, car cet appartement a pu être visité, entre le départ de Céline, le 17 juin 1944 et le moment où Morandat arrive quelques mois plus tard. C’est ce que les héritiers de Céline vont penser dans un premier temps. » analyse le journaliste.

La redécouverte de la caisse dans les années 1970

Comme Céline refuse de récupérer la caisse, il faut bien la garder ! Elle est descendue dans la cave d’Yvon Mirandat. Jean-Pierre Thibaudat raconte la suite : « Il décède en 1972. Puis un jour, l’une des filles du Résistant est enceinte. Elle descend à la cave pour chercher un berceau et elle tombe sur la caisse. C'est comme cela que l’on m'a raconté l'histoire et j'y crois totalement. Caroline Morandat est ennuyée. Elle ne sait pas quoi faire de ces papiers. Elle discute avec son mari. Un jour, elle invite un de leurs amis, Gilles Cartman qui pense à moi. Nous sommes, avec ma femme, journalistes à Libération à l’époque. Et ils savent que je suis un amateur de littérature. On discute, et nous voici tous les cinq dans le secret que nous allons conserver pendant des dizaines d'années. Moi, je trouve ça très beau. »

