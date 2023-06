Marcel le coquillage (avec ses chaussures), sortie en salle le 14 juin 2023

Tout droit sorti de l’imagination de Dean Fleischer-Camp (Fraud) et de l’humoriste, autrice et actrice Jenny Slate, Marcel le coquillage (Avec Ses Chaussures) a fait sensation sur internet dès sa mise en ligne sur YouTube, début 2010. Le tout premier rôle de Marcel – avec sa voix reconnaissable entre mille, ses fameuses chaussures, et son mode de vie de deux centimètres de haut aussi attendrissant qu’ingénieux – lui a valu des millions de fans de tous âges et de tous les recoins du globe.

Aujourd’hui, Marcel arrive sur grand écran dans un long métrage mêlant live-action et stop-motion.

Publicité

Marcel le coquillage (avec ses chaussures) - 2021 Marcel the Movie LLC. Tous droits réservés.

Résumé : Marcel est un adorable coquillage qui vit seul avec sa grand-mère Connie, depuis sa séparation avec le reste de leur communauté. Lorsqu’un réalisateur de documentaires les découvre dans son Airbnb, la vidéo qu’il met en ligne devient virale et offre à Marcel un nouvel espoir de retrouver sa famille.

Marcel le coquillage (avec ses chaussures) - 2021 Marcel the Movie LLC. Tous droits réservés.

La petite voix de Jenny Slate nous raconte son Marcel :

« Marcel est doux et sûr de lui, qu’il est honnête et sérieux, sans pour autant se prendre au sérieux. Il trouve qu’il est pile de la bonne taille. Marcel est un comédien né, un talent qu’il partage avec générosité. Il aime la musique et adore rencontrer de nouvelles personnes. Il lui arrive bien de colporter quelques ragots, mais, dans l’ensemble, c’est quelqu’un de bien. »

Marcel le coquillage (avec ses chaussures) - 2021 Marcel the Movie LLC. Tous droits réservés.

Marcel le coquillage (avec ses chaussures) - 2021 Marcel the Movie LLC. Tous droits réservés.

Marcel le coquillage (avec ses chaussures) - 2021 Marcel the Movie LLC. Tous droits réservés.

Marcel le coquillage n’est pas seul. Sa grand-mère Nana Connie, interprétée par Isabella Rossellini, est à ses côtés,. Jenny Slate la décrit ainsi :

« Nana Connie est la grand-mère adorée de Marcel. Elle est née dans le garage et est arrivée à la maison après un long périple dans une poche de manteau ; d’où son accent exotique. Nana Connie est aujourd’hui la personne la plus proche et la plus précieuse dans la vie de Marcel, mais ils faisaient partie d’une grande famille, auparavant. Quand le reste de la famille a brusquement disparu, les liens de Connie et Marcel se sont resserrés. Elle est la seule à connaître leur vie d’avant. Malgré son grand âge, elle est de nature vaillante et continue à jardiner… Isabella Rossellini était parfaite pour jouer Nana Connie, et elle était partante pour le faire. Elle est hyper forte en impro, très sûre d’elle, intelligente et curieuse. »

Nana Connie - 2021 Marcel the Movie LLC. Tous droits réservés.

Dean Fleischer-Camp rajoute :

« Isabella Rossellini a apporté beaucoup d’elle-même, de son expérience personnelle et de son incroyable curiosité. Sa curiosité est sans bornes. Elle éclaire une pièce, c’est comme une grande bouffée d’oxygène ! Et, tout comme Connie, Isabella est une mère et une grand-mère forte et indépendante. Elle a une manière de parler brute et sans détour, un certain franc-parler qui crée un contraste humoristique avec Marcel.

À un moment du film, on entend Connie dire en arrière-plan : « Voici les fraises. Elles ne sont pas encore mûres, mais elles le seront d’ici quelques jours. » C’est la voix d’Isabella que j’ai enregistrée lors de la visite de son vrai potager. »

Marcel et Connie - 2021 Marcel the Movie LLC. Tous droits réservés.

Jenny Slate reprend :

« Marcel et sa famille ont été séparés à la suite d’événements imprévisibles. Au moment où on fait la connaissance de Marcel, il ne pense pas être en capacité d’agir sur les choses. Le film montre principalement comment on vit et on appréhende l’absence de ceux qu’on aime. Il décrit également le fait de vivre dans l’espoir, avec tout ce que cela comporte d’inconfort. Quand on se sent aussi vulnérable, il est difficile ne serait-ce que d’envisager espérer quoi que ce soit. »

Dean Fleischer-Camp poursuit

« Un autre thème du film est celui de trouver le courage de prendre à nouveau des risques après avoir été blessé. La vie nous oblige à le faire sans cesse. Marcel est un personnage qui a presque tout perdu et doit risquer le peu qui lui reste pour se reconstruire un avenir meilleur. »

Il rebondit sur la production de son film en expliquant :

« J’avais à cœur de réaliser un film qui avait tout le charme d’un vrai documentaire, et qui mêlerait comédie et gravité sans jamais sacrifier la réalité au ban de la rigolade, ce que les films sur des personnages « mignons » ont trop tendance à faire.

Je tenais avant tout à faire un film en stop-motion aussi spontané et vivant que possible. C’est pour cette raison que j’ai abordé Marcel comme un vrai documentaire.

Même si chaque scène était préalablement écrite, elle était ensuite partiellement réarrangée par les fabuleuses improvisations de Jenny en tant que Marcel, et par les efforts collectifs dédiés à la mise en place d’instants de spontanéité que nous pouvions capturer sur le vif. »

Dean and Marcel - 2021 Marcel the Movie LLC. Tous droits réservés.

►►► Distribution

Marcel : Jenny Slate

Dean : Dean Fleischer-Camp

Connie : Isabella Rossellini

Haysack Rep : Joe Gabler

Producteur 60min : Shari Finkelstein

Chef opérateur 60min : Samuel Painter et Blake Hottle

Chef son 60min : Scott Osterman

Assistant caméra 60min : Jeremy Evans

Lesley Stahl : Lesley Stahl

Larissa : Rosa Salazar

Mark : Thomas Mann

Catherine : Sarah Thyre

Mario : Andy Richter

Justin : Nathan Fielder

Judy : Jessi Klein

The Maestro : Peter Bonerz

Famille coquillage : Jamie Leonhart

Un film de Dean Fleischer-Camp