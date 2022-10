"Marche contre la vie chère" : plusieurs dizaines de milliers de manifestants défilent à Paris

Lancé en juillet par Jean-Luc Mélenchon, le rendez-vous avait valeur de test, en plein mouvement de grève dans les raffineries TotalEnergies. D'après les organisateurs, 140 000 personnes ont défilé ce dimanche à Paris lors d'une "marche contre la vie chère", 30 000 selon la police. Le cabinet Occurence, mandaté par plusieurs médias, a dénombré 39 000 manifestants.

Avec ce cortège reliant la place de la Nation à celle de la Bastille, la Nupes cherchait avant tout à faire monter la contestation sociale, sur fond d'inflation et de hausse des prix de l'énergie, alors qu'une journée de grève interprofessionnelle est prévue mardi.

"Un nouveau Front populaire"

Poing levé et cocarde tricolore sur le revers de sa veste, Jean-Luc Mélenchon a pris place dans le carré de tête de la manifestation aux côtés de la prix Nobel de littérature, Annie Ernaux. "C'est la grande conjonction, c'est nous qui la commençons avec cette marche qui est un immense succès", s'est félicité au micro le leader de LFI sur un camion au milieu de la foule, en annonçant "la construction d'un nouveau Front populaire qui exercera le pouvoir dans le pays le moment venu" .

"Nous avons d'ores et déjà réussi notre pari. Ce n'est qu'un début", a martelé la députée LFI Aurélie Trouvé, cheville ouvrière de la marche. "Le message est simple : nous voulons un meilleur partage des richesses" , a renchéri de son côté Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. "Que celles et ceux qui le peuvent viennent en soutien avec celles et ceux qui n'en peuvent plus plus."

"Canicule sociale, le peuple a soif de justice", pouvait-on lire sur une pancarte brandie près de la place de la Nation, ou encore "La retraite avant de perdre la vie". Dans le cortège, de nombreux 'gilets jaunes', quelques bonnets phrygiens.

Les forces de l'ordre ont tiré quelques grenades lacrymogènes, après des jets de projectiles, et procédé à plusieurs charges. Une agence bancaire a été vandalisée.