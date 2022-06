Mariage : par souci "d'égalité", Monsieur prend le nom de Madame

Dimitri Dabet n'avait jamais réfléchi à la question. Mais lorsqu'il évoque son futur mariage lors d'un repas de famille, le sujet du nom porté par lui et sa future épouse fait débat. Un membre de sa famille expose un point de vue qu'il juge plutôt dépassé et qui agace Céline Sécardin, sa future femme. "C'est à la femme de prendre le nom de l'homme, on a toujours fait comme ça depuis la nuit des temps et qui êtes-vous pour vouloir changer ça ?" leur explique-t-on.

"Tirer au sort" par souci d'égalité

Le jeune couple de 28 et 30 ans, habitant en Vendée, engage donc une discussion sur ce sujet. Sa compagne Céline fait quelques recherches. "Ça a été la première à me dire que, dans la loi, rien n'interdit à l'homme de prendre le nom de la femme" détaille Dimitri. La réflexion aboutit à la mise en place d'une méthode pour le moins originale pour choisir le nom qui sera porté par les futurs époux : le tirage au sort.

Publicité

"On s'est dit que la meilleure chose à faire était de choisir nos noms par tirage au sort" détaille Céline. Le hasard désigne d'ailleurs son nom, qui devra être porté par Monsieur, plutôt fier du résultat.

Pour autant, le couple se défend de tout militantisme. Les époux mettent plutôt en avant un souci "d'égalité". "Quelque part, c'est du féminisme, évidemment", reconnait Céline, "mais au delà du féminisme, c'est surtout égalitaire : je veux avoir les mêmes possibilités que Dimitri et je veux que Dimitri ait les mêmes possibilités que moi".

Prendre le nom de son épouse, une démarche qui reste rare

"Pourquoi est ce que, par automatisme, Céline devrait prendre mon nom?" questionne Dimitri, qui estime que cette "tradition" n'a plus lieu d'être. "Aujourd'hui, c'est bizarre : la femme peut faire ce qu'elle veut, sans l'accord de son mari". Les familles du couple restent divisés sur la démarche. Possible depuis une loi de 2013 qui modifie le code civil et offre la possibilité aux femmes de transmettre leur nom à leur époux, la démarche reste rare.

Le maire de Chavagnes-les-Redoux, village vendéen où le couple habite et se marie ce samedi, Frédéric Portrait a d'ailleurs découvert cette possibilité à la demande du couple, "une première" pour lui. "Je ne savais pas si on avait le droit et j'ai quand même pris des renseignements à la mairie" détaille-t-il. "Personnellement, je ne sais pas si je l'aurais fait parce que je ne me suis jamais posé la question mais c'est très sympathique, c'est l'ouverture à plein de choses" estime l'élu qui explique avoir pour l'instant marié des couples qui ont accolé leurs deux noms.