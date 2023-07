Marlène Schiappa, fidèle macroniste et communicante acharnée, débarquée du gouvernement

Comment se séparer d'une créature politique que l'on a soi-même créée ? La question a sans doute longtemps travaillé Emmanuel Macron, qui a fait (et désormais défait) la carrière politique de cette fidèle parmi les fidèles. Jusqu'en 2017, son engagement politique se construit à petits pas : conseillère municipale et adjointe au maire socialiste du Mans, conseillère communautaire de la métropole locale, conseillère auprès de Laurence Rossignol en 2016... Avant d'être repérée et recrutée par le candidat Emmanuel Macron, qui en fera l'une des stars de son équipe de campagne puis de ses gouvernements.

Car Marlène Schiappa ( qui vient d'être débarquée de son poste de secrétait d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie associative au sein gouvernement d'Elisabeth Borne) est aussi et surtout une communicante, tous azimuts, une spécialiste du "personal branding" (l'autopromotion sur les réseaux sociaux) célébré notamment sur Twitter dans les années 2010. Elle est d'ailleurs présente sur le réseau à l'oiseau bleu depuis mars 2008, et y tweete frénétiquement (presque un message par jour) dès 2009. Un talent qu'elle fait confirmer par écrit à l'université de Grenoble, pendant un congé maternité alors qu'elle travaille dans une grande agence de communication, avec une licence "communication et nouveaux médias" (mention "écritures électronique", "obviously") obtenue par validation des acquis de l'expérience.

"Influenceuse" avant l'heure

De l'expérience en communication, Marlène Schiappa en a très vite à revendre. "Influenceuse" à une époque où le terme était encore inconnu du grand public, à son compte à partir de 2007 pour s'occuper de sa première fille (elle en a deux aujourd'hui), elle lance le blog "Maman travaille", où l'on explique article après article comment concilier vies professionnelle et familiale. "Et là, ça cartonne. Ça fait boule de neige. Je crée une association avec d’autres femmes, des éditeurs m’appellent. Je suis dépassée par le truc !", explique-t-elle au Monde en 2018 .

Elle et son travail attirent ainsi l'attention de Xavier Darcos (alors ministre du Travail), de Nadine Morano (secrétaire d'État chargée de la Famille), d'Anne Hidalgo (conseillère de Paris)... De journalistes aussi, comme Lauren Bastide, qui écrit un article sur le phénomène dans "Elle" : "Je me suis dit que cette nana avait un culot monstre, et vraiment quelque chose", raconte-t-elle à Libération .

Marlène Schiappa cultive alors son image de femme engagée, grande gueule, féministe, comme lorsqu'elle écrit en 2014 une tribune "Où sont les violeurs ?" sur le Huffington Post , ou publie des livres intitulés "Le Dictionnaire déjanté de la maternité", "Lettres à mon utérus", ou "Osez l'amour des rondes". Une image qui ne convainc pas tout le monde : ce dernier ouvrage, par exemple, lui vaut de vives critiques sur son contenu, notamment par des militantes féministes qui y voient une célébration de "clichés" grossophobes, recommandant au fond aux femmes d'être "soumises et sexuelles, c’est la seule façon de plaire".

En politique, faire et surtout montrer qu'on fait

Mais c'est bien connu, il n'y a pas de bon ou de mauvais buzz, il n'y a que du buzz : et Marlène Schiappa tisse son chemin de femme publique. Présentée à Emmanuel Macron par le maire du Mans, elle tombe politiquement sous le charme et met toute sa force de communication à son service pendant la campagne de 2017. Puis au service de son poste, après la victoire et sa nomination comme secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

Même au sein du gouvernement, Marlène Schiappa va en effet garder tous ses réflexes de communicante et de ténor des réseaux sociaux. Elle se filme en train de déambuler dans les rues de Paris pour assurer que "les lois de la République protègent les femmes" après des cas de harcèlement de rues révélés dans la presse (un tweet très critiqué par des victimes de harcèlement et supprimé depuis). S'indigne d'une une des Inrocks célébrant Bertrand Cantat. Répond directement à un tweet de "Quotidien" évoquant le harcèlement de rue. Publie une dizaine de livres en marge de son activité de ministre (et se fait taper sur les doigts pour avoir utilisé son cabinet pour faire la promotion de l'un d'eux). Se lance sur TikTok en reprenant un célèbre meme.

La liste est longue, Marlène Schiappa assumant de vouloir être omniprésente sur les réseaux sociaux et au-delà (jusqu'à être non seulement être invitée chez Cyril Hanouna, mais co-animatrice d'un débat avec le présentateur populaire). Des fulgurances qui agacent, y compris dans le camp présidentiel : "La com tout le temps, c’est éreintant", raconte un ancien collaborateur à Libération . "On la subit tous", s'agace un de ses collègues de la majorité. Sa quête du buzz, même si elle la présente comme une manière de faire progresser ses idées et ses combats, agace et fatigue.

Ce qui ne veut pas dire que la secrétaire d'État puis ministre déléguée se contente de brasser de l'air. Elle a à son actif des projets menés de bout en bout, comme la fameuse loi Schiappa sur les inégalités femmes/hommes, la loi contre le séparatisme, très symbolique de sa proximité idéologique grandissante avec les tenants d'une laïcité plus stricte, comme le Printemps républicain. Mais au-delà des convictions, il est parfois difficile de déterminer si Marlène Schiappa s'expose pour défendre ses projets, ou s'ils servent à exposer Marlène Schiappa.

De la "Schiappasphère" au "Fonds Marianne"

En bonne influenceuse, elle flirte aussi parfois avec des méthodes douteuses. Récemment les photos osées et une interview au magazine Playboy. Ou bien le compte Twitter de soutien @Avec_Marlene , dont CheckNews finit par révéler en 2018 qu'il est en fait tout sauf le fait de sympathisants anonymes, mais bien un outil de communication du cabinet de la secrétaire d'État. Et encore la "Schiappasphère" révélée par un article de "Arrêt sur Images", un ensemble de comptes Twitter chargés de glorifier l'action de Marlène Schiappa, comme un contrefeu aux critiques sur les réseaux sociaux.

Une technique qui inspirera d'ailleurs le concept même du Fonds Marianne, lui aussi créé comme un outil de communication offensive sur les réseaux sociaux. "Un coup politique", dénonce le rapport sénatorial sur l'affaire publié le 6 juillet dernier. Peut-être celui de trop. Le rapport de la commission d'enquête sur ce fonds , annoncé en fanfare après l'assassinat de Samuel Paty, et censé permettre de contrer les discours "anti-républicains" sur Internet, est accablant : "une opération de communication" , un "fiasco" , lancé trop vite, pour réagir en urgence, sans "aucun signe d’une véritable implication politique". En habituée des réseaux sociaux et de leur communication instantanée, où la réaction doit venir vite, quitte à être vite oubliée, Marlène Schiappa a peut-être trouvé ici les limites de ce mode d'action en politique.