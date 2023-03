Marseille, Le Havre, Guéret...Un samedi de manifestations "de proximité" contre la réforme des retraites

La contestation se poursuit. Les syndicats ont appelé samedi 18 et dimanche 19 mars à des "rassemblements locaux de proximité" dans toute la France contre l'impopulaire réforme des retraites, avant une nouvelle journée de grève jeudi 23 mars. Après une nuit marquée par des violences à Lyon et à Paris, des cortèges se sont formés dans toute la France samedi. Certains manifestants se sont rassemblés à l'appel des syndicats, comme la CGT, d'autres ont pris part à des manifestations sauvages.

Des rassemblements dans plusieurs dizaines de villes

Des manifestants se sont rassemblés dans de nombreuses villes, de toutes tailles. Les premiers cortèges se sont élancés dans la matinée à Guéret (Creuse), Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ou encore au Havre (Seine-Maritime), ou un millier de personnes se sont regroupées place de l'hôtel de Ville. À Marseille, la manifestation a débuté à 14h, devant le siège du Medef où 1.500 personnes se sont réunies, selon la préfecture. À Bordeaux, les manifestations se sont rassemblées à 15h, quelques tensions ont éclaté dans le cortège. Dans la capitale, la CGT a donné rendez-vous à 18h place d'Italie.

Des manifestants défilent à Marseille samedi 18 mars 2023 contre la réforme des retraites. © AFP - CLEMENT MAHOUDEAU

Cartes d'électeurs brûlées, périphérique bloqué, centre commercial envahi

Si de nombreux cortèges sont restés pacifiques notamment grâce à l'encadrement syndical, la tension est montée d'un cran sur plusieurs lieux de manifestations. À Besançon (Doubs), 300 manifestants ont allumé un brasero samedi matin et certains y ont brûlé leur carte d'électeur. "Que vais-je répondre à des jeunes qui me disent 'voter ça sert à rien' ? Moi, j'ai élu mon député et il est privé de vote. On est en plein déni démocratique ", a déclaré Nathalie, trentenaire, à l'AFP, en brûlant sa carte.

À Nantes, le périphérique a été bloqué samedi matin, à hauteur d'un rond-point qui dessert le centre commercial Atlantis, l'un des plus grands de la région. Une opération levée à la mi-journée. À Paris, des manifestants ont pénétré dans le centre commercial du Forum des Halles en milieu d'après-midi, allumant des fumigènes et scandant "Grève générale", "Macron, démission".

"Personne ne pourra nous dire que nous n'avions pas alerté le président de la République " a déclaré le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, sur Europe 1 samedi matin, en réaction aux violences de la vieille. " Dans un courrier où nous demandions à être reçus, nous évoquions noir sur blanc une situation explosive."

Des manifestations interdites à Paris et à Lyon

À Paris et à Lyon, des rassemblements ont été interdits par les préfectures de police après deux soirées de manifestations émaillées d'incidents, jeudi et vendredi soir. Dans la capitale, les manifestations ont été interdites place de la Concorde et sur les Champs-Elysées où des appels au rassemblement circulaient sur les réseaux sociaux. À Lyon, les rassemblements ont été interdits dans l'hypercentre. La veille, une mairie avait été vandalisée et 36 personnes interpellées. À Paris, 61 personnes, essentiellement de jeunes militants, ont été arrêtés vendredi.