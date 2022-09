Marseille : les dentistes Guedj condamnés à cinq et huit ans de prison pour mutilations

Ils n’ont pas réussi à contenir leur joie. Sur les bancs des parties civiles, près de deux cents anciens patients applaudissent à l’énoncé du jugement. Lionel Guedj, 41 ans, et son père, Jean-Claude Guedj, 70 ans, ont été condamnés ce jeudi à de la prison ferme : des peines de huit et cinq ans, notamment pour mutilations et escroquerie. Le parquet avait requis 10 ans, le maximum encouru pour le fils. Des peines "exemplaires" :**"face à de tels dégâts, il n’y a pas de place pour des avertissements", explique la présidente.

Un système "bien rodé" et une "immensité des profits"

Le tribunal décrit le "système bien rodé" pensé par le fils, avec l'aide de son père. "Un traitement systématisé sur la patientèle", avec une première visite pour mettre en confiance et annoncer un diagnostic, soit "l’état de délabrement avancé des dents des patients, alors qu’il n’en était rien". Ils proposent ensuite une mutuelle avantageuse et mettent en place "un plan massif de traitement". La pose de prothèses avec "une rapidité d’exécution exceptionnelle". Résultats pour les patients : des infections, "des douleurs qui perdurent", allant pour certains jusqu’à des besoins de greffes d’os. "Des vies gâchées, des sourires perdus", explique la présidente.

La justice estime que les dentistes ont détourné massivement les sommes versées par la sécurité sociale ou par les mutuelles. "Il y a donc un préjudice privé et un préjudice public", avec une "immensité des profits". Lionel Guedj était le dentiste le mieux payé de France lorsqu’il était encore en exercice. "Une rémunération record !", souligne le tribunal. Jusqu’à trois millions d’euros de chiffre d’affaires par an dans son cabinet des quartiers Nord de Marseille.

"Des vies gâchées"

"Ça fait 10 ans qu’on attendait cela. On est soulagé parce qu’on n'y croyait plus", souffle une ancienne patiente à la sortie de la salle d’audience. "Si Lionel Guedj a pris huit ans, c’est qu’il le mérite. Il m’a massacré, je n’ai plus de dents aujourd’hui", clame un autre. "Je dois avancer 40 000 euros de frais dentaires pour refaire ma bouche. C’est un carnage ce qu’il a fait", explique encore une jeune femme, en montrant ses dents du haut déchaussées. Elle confie tout de même avoir ressenti une certaine peine, en voyant les condamnés sortir entourés de policiers.

Lionel Guedj et son père étaient arrivés libres au tribunal, ils repartent menottés. "Il est effondré. J’avoue que je m’attendais à une sanction sévère, mais pas de cette ampleur", explique l’avocat du fils, Frédéric Monneret. Les deux anciens dentistes ont une interdiction à vie d’exercer. L’ensemble de leurs biens saisis ou placés sous scellés seront confisqués : immeuble, yacht, voitures de luxe ou encore œuvres d’art.

Ils ont tous les deux annoncé leur intention de faire appel du jugement. Sur le volet pénal uniquement. Les victimes seront donc, quoi qu’il arrive, indemnisées, à hauteur de dizaines de milliers d’euros pour les patients les plus touchés.