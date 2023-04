Marseille : ce que l’on sait après l’effondrement de deux immeubles dans le quartier de la Plaine

Le drame de la rue d’Aubagne est dans toutes les têtes à Marseille. Quatre ans après l'effondrement de plusieurs bâtiments insalubres qui avait fait huit morts, la cité phocéenne cherche ce dimanche matin des victimes dans les décombres de deux immeubles d’habitation effondrés, situés dans le quartier de la Plaine (Ve arrondissement), rue de Tivoli. Le bilan fait actuellement état de six personnes transportées à l’hôpital, dont cinq blessés en urgence relative.

Selon le maire de Marseille, le socialiste Benoît Payan, il faut se préparer “à une situation difficile” et “potentiellement avoir des victimes”. Une déclaration confirmée par le ministre du Logement, Olivier Klein, interrogé par nos confrères de franceinfo . Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour “blessures involontaires”, le ministre de l’Intérieur est attendu sur place.

Un premier immeuble, puis un deuxième

C’est vers 00 h 40 qu’un premier immeuble d’habitation s’est effondré au 17 rue de Tivoli, dans le quartier de la Plaine, dans le Ve arrondissement de Marseille. Une centaine de marins-pompiers est mobilisée depuis, pour secourir les victimes et tenter de maîtriser le violent incendie qui s’est déclaré dans les décombres.

En s’effondrant, le numéro 17 a entraîné une partie des bâtiments adjacents, des numéros 15 et 19. En début de journée, le numéro 15 s’est totalement effondré. Les appartements de ces deux immeubles avaient été “très rapidement évacués de leurs occupants”, dont 8 personnes qui s'étaient réfugiées sur un balcon. D’autres immeubles de la rue ont été évacués par mesure de sécurité, accueillis en urgence dans une école.

Opérations de secours difficiles, bilan très provisoire

Les opérations de secours, menées par les marins-pompiers de Marseille, sont rendus très difficiles par l’incendie en cours dans les décombres et dont on ne connaît pas l’origine exacte. La chaleur empêche notamment les équipes cynophiles d’intervenir. Ainsi, le bilan est très difficile à dresser, ce qui pousse le maire de Marseille à évoquer la possibilité d’une “situation difficile” et de potentielles victimes dans les heures à venir.

On ne connaît pas non plus les causes de l’effondrement, mais une forte explosion a été entendue par les riverains et le maire de Marseille et le préfet des Bouches-du-Rhône Christophe Mirmand a précisé que le gaz pourrait être “une option possible”.

Un centre d'accueil destiné aux personnes recherchant un membre de leur famille ou un proche dont ils n'auraient pas de nouvelles a été ouvert dimanche, a annoncé le parquet de Marseille. "La cellule d'urgence médico-psychologique ainsi que l'association d'aide aux victimes AVAD accueilleront ces personnes recherchant des membres de leur famille ou des proches pouvant être victimes" dans ce centre situé dans le IVe arrondissement, voisin du drame. Un numéro vert de la mairie, le 04 91 55 11 11, a aussi été mis en place.

Pas d’insalubrité

L'immeuble du 17 rue de Tivoli n'était pas “repéré pour son insalubrité”, a indiqué dimanche matin sur franceinfo le ministre du Logement, Olivier Klein. Il affirme que cet incident survient dans “un cadre très différent” de l'effondrement de deux immeubles insalubres de la rue d'Aubagne en novembre 2018, qui avait fait huit morts.

Le maire et le préfet ont également semblé écarter la question de l’insalubrité de l'immeuble. “A ma connaissance, il n’y a pas de problèmes particuliers sur cet immeuble. On n’est pas sur le cas d’une rue avec de l’habitat insalubre”, a indiqué Benoît Payan à France Bleu Provence . “Il n'y avait pas d'arrêté de péril pour ce bâtiment et ce n'est pas un quartier recensé comme ayant de l'habitat insalubre”, a confirmé le préfet.

C'est d'abord le numéro 17 qui s'est effondré, un peu avant 1 heure du matin dimanche. Puis il a entraîné le 15 et menace désormais le 19. - Xavier Demagny / Capture d'écran Google Maps

Gérald Darmanin attendu sur place

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé sur place. Il doit se rendre au plus près des décombres et doit s'exprimer d'ici la fin de matinée. Emmanuel Macron a exprimé dimanche son "émotion" sur son compte Twitter. "Je pense aux personnes touchées et à leurs proches" , a ajouté le chef de l'Etat, remerciant les pompiers et les secours mobilisés.

“Je suis avec attention et émotion la situation à Marseille où un immeuble s’est effondré cette nuit”, a pour sa part déclaré la Première ministre Élisabeth Borne sur Twitter. “J’adresse tout mon soutien aux équipes de secours et aux habitants de Marseille. Le ministre de l’Intérieur se rend sur place”, précise la cheffe du gouvernement.

Souvenirs douloureux

En novembre 2018, l'effondrement rue d'Aubagne de deux immeubles dans un autre quartier du centre de Marseille, Noailles, avait fait huit morts et suscité une vague d'indignation contre le mal-logement dans cette ville où 40.000 personnes vivent dans des taudis, selon des ONG.