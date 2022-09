Marseille : un rapport étrille la gestion des musées de la ville

C’est un rapport qui n’a pas été rendu public, mais que France Inter a pu se procurer, et qui a été édité en décembre dernier. Après un travail d’audit et d’analyse de la gestion et de la stratégie des musées municipaux de Marseille, la Chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pointe du doigt de gros dysfonctionnements, imputés à une gestion insuffisamment maîtrisée. Il concerne les 11 "musées de France" municipaux de la ville. Les musées qui disposent de ce label sont, entre autres, le musée des Beaux-Arts, le musée d’art contemporain, le museum d’histoire naturelle, etc.

Une fréquentation faible, surtout pour la deuxième ville de France

Le rapport fait le constat que pour la deuxième ville de France, les musées municipaux marseillais ont une très faible fréquentation. Alors que l’aire métropolitaine de Marseille compte deux millions d’habitants et que cinq millions de touristes s’y sont rendus en 2019 – avant le Covid, donc – il n’y a que 368 000 personnes qui ont visité les musées de la ville cette année-là.

À titre de comparaison, le Mucem, lui aussi installé à Marseille et qui dépend directement de l’État, a attiré la même année 430 000 personnes. Depuis 2014 même, chaque année, le Mucem fait mieux à lui seul que les l’ensemble des 11 musées municipaux. La situation est même pire quand on regarde la fréquentation des musées face aux autres "musées de France" de la région PACA : sur une centaine de musées, un seul, le centre de la Vieille Charité, arrive en moyenne dans les dix musées les plus visités de la région.

Pas de projet clair ni d’évaluation

Le rapport pointe du doigt le fait que les musées ne disposent pas d’un vrai projet scientifique et culturel – alors même que c’est une obligation légale, le projet scientifique et culturel (PSC) étant un document préparé par le musée qui doit être validé par le conseil municipal puis par le ministère de la Culture. Or celui du musée des Beaux-Arts, par exemple, date de plus de vingt ans – il a été rédigé en 2001 et jamais mis à jour depuis. En 2010, deux autres ont été rédigés mais n’ont jamais été appliqués. "En 2020, la direction des musées de Marseille a opté pour l’élaboration d’un PSC transversal non encore achevé", ajoute le rapport.

Il incite ainsi à "définir des objectifs claires pour les musées, assortis de moyens, de calendriers de mise en oeuvre et d’indicateurs d’évaluation". Parmi les exemples les plus parlants de mauvaise gestion, le rapport cite le musée Grobet-Labadié qui a fermé pendant cinq ans pour "rénovation"... mais dans lequel il n'y a eu aucun travaux.

Gouffre financier

Les catalogues d’exposition et les publications associées sont "un gouffre financier" selon le rapport : entre 2012 et 2020, la ville a dépensé 680 000 euros pour l’achat d’ouvrages destinés à la vente dans les musées. Sur la même période, les recettes liées aux ventes de ces publications sont de… 69 000 euros seulement. Le taux d’invendus est d’environ 90%. Le rapport cite l’exposition Matta dont la production des catalogues a représenté 50 975 euros et rapporté 280€. Au total, dans le budget de la ville, le budget de la fonction "musées" représente environ 30 millions d’euros, soit plus que la police municipale et autant que les interventions sociales. Le tout pour un déficit de fonctionnement de… 30 millions d’euros aussi.

Les charges de personnel, elles, ont augmenté de 45% en huit ans, sur la même période, avec un taux d’absentéisme passé d’un peu moins de 5% à plus de 16%… alors même que l’organisation du travail génère un sur-effectif en semaine et un sous-effectif le week-end. La Chambre régionale des comptes signale aussi que les salariés ont obtenu huit jours de récupération RTT, qui n’ont pas de fondement réel, en échange d’une arrivée 25 minutes avant l’ouverture des salles et d’un départ 25 minutes après, y compris pour des emplois (agents de surveillance de salle et personnel de caisse) qui ne nécessitent pas d’être là plus tôt ou plus tard, d'après le rapport.

Les maires reconnaissent des "difficultés d’organisation"

Les éléments que signale le rapport sont pléthoriques : la médiation n’est pas harmonisée entre les établissements, les fiches de lecture dans les salles ne sont pour certaines même pas traduites en anglais, ou encore des objets manquants dans les collections n’ont pas fait l’objet d’une plainte.

Pas de pilotage ni de schéma directeur clair, tance la Chambre régionale des comptes, qui appelle la Ville à se ressaisir. Dans leurs réponses, l’ancien maire Jean-Claude Gaudin et l’actuel, Benoît Payan, reconnaissent des difficultés d’organisation. Les services de la mairie, y compris celui qui gère les musées, sont en refonte depuis l’année dernière.