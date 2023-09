Marseille : une jeune femme de 24 ans tuée, "victime collatérale" de tirs entre dealers

Il est environ 23h dans cette cité du Xe arrondissement, dans le sud-est de Marseille, lorsque des tirs de kalachnikov résonnent en pleine nuit. La cible : un point de trafic de stupéfiants, selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône Frédérique Camilleri. Mais la rafale touche aussi quatre appartements n'ayant rien à voir avec ce point de deal, aux 3e, 4e et 5e étages d'un immeuble, et au premier étage d'un autre. Au total, 23 douilles de kalachnikov ont été retrouvées sur place**, témoins de l'ampleur des tirs.

Dans l'appartement du troisième, vit une femme de 24 ans. Elle se trouve dans sa chambre lorsque l'une des balles "traverse un contre-plaqué de bois situé en bas de la fenêtre baie vitrée", raconte la procureur de la République Dominique Laurens dans un communiqué. Elle atteint la jeune femme à la tête. Sa mère, qui se trouvait également dans l'appartement, n'est pas touchée. Trois autres habitants du quartier, âgés de 71, 79 et 86 ans, échappent eux aussi aux balles qui touchent leurs logements. "Transférée à l'hôpital, grièvement blessée au niveau de la tête avec un pronostic vital engagé, [la victime] est décédée au petit matin [mardi]", ajoute la procureure.

Une quarantaine de morts liés aux trafics à Marseille en 2023

Depuis janvier, une quarantaine de personnes ont été tuées dans des violences liées au narcobanditisme à Marseille, un véritable "bain de sang" d'après les autorités. Dernier en date, un homme de 55 ans tué par balles lundi soir dans un quartier du nord de la ville. Parmi ces morts, trois sont des "victimes collatérales" : la jeune femme tuée dimanche soir, mais aussi une femme de 43 ans et un homme de 63 ans.

Gérald Darmanin a de son côté regretté mardi matin "un drame absolu". "La mort de cette jeune fille nous touche toutes et tous. Touche les Marseillais, touche sa famille à qui je veux adresser mes condoléances les plus attristées", a déclaré le ministre de l'Intérieur, en déplacement à Marseille. Il explique également que le quartier n'est pas connu pour être "le plus criminogène de la ville", y voyant une preuve de l'efficacité de sa politique : "Je crois que c'est sans doute l'effet du travail très important que fait la police, d'éradication de points de deals. Peut-être, l'enquête nous le dira, que les trafiquants cherchent d'autres points de deal où s'implanter."

La lutte contre la drogue est un des axes forts de la politique de sécurité de Gérald Darmanin depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur en 2020. Il prône une tolérance zéro en la matière, quel que soit le type de stupéfiants, et applique une stratégie de "harcèlement des trafiquants" et de "démantèlement des points de deal". Une politique qui permet d'obtenir rapidement des chiffres imposants en termes de nombre d'opérations, même si de nombreux spécialistes contestent sa réelle efficacité, voire l'estiment contre-productive.