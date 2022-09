Mathilde Panot a-t-elle dit qu'elle voulait semer "le désordre" dans la rue comme l'assure Élisabeth Borne ?

"Il y a des partis avec lesquels on ne cherche pas de compromis : le Rassemblement national, parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs, et la France Insoumise parce qu'on a des désaccords profonds." En cette rentrée, sur France Inter et ailleurs, Élisabeth Borne fait du parti d'opposition de gauche l'une de ses cibles privilégiées, allant même jusqu'à remettre en cause implicitement sa présence dans "l'arc républicain".

Nouvelle salve ce jeudi sur notre antenne . La Première ministre assure qu'à notre micro, le 25 août dernier, la chef de file des députés insoumis Mathilde Panot a appelé à mettre "le désordre" dans le pays. "Sur cette antenne, elle exprimait le fait que son objectif, c'est le désordre à l'Assemblée nationale et dans la rue. [...] Pour moi, les Insoumis ne font pas partie des forces politiques avec lesquelles on peut travailler à l'Assemblée nationale : ils ne le veulent pas, ils veulent le désordre. Pour mon pays, ce n'est pas la bonne réponse." Un peu plus tard, Élisabeth Borne ajoute : "Il y a des gens qui veulent apporter le chaos, le désordre, moi je suis là pour apporter des réponses aux Français, pour être utile."

"Mobilisation", "opposition", mais pas "désordre"

Mais qu'a vraiment dit Mathilde Panot lors de cette interview sur France Inter ? Lorsqu'Alexis Morel lui demande si les Insoumis seront actifs "à l'Assemblée ou dans la rue", la députée LFI lui répond "les deux". Mais elle ne parle pas d'une volonté de "désordre". "Toute la vie politique française est devenue un compte à rebours de la dissolution" , assure-t-elle. "Nous allons participer à la mobilisation qu'organisent les syndicats, avec plusieurs dates actées fin septembre, et nous sommes en train de travailler avec des organisations syndicales, associatives et politiques à une marche contre la vie chère, face à l'urgence sociale et écologique." Elle ajoute : "J'espère que les macronistes sont un peu inquiets de la situation qu'ils ont eux-mêmes créée."

Voilà pour la rue : une "mobilisation" mais pas de "désordre". Quant à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot estime que le fait que l'opposition insoumise donne de la voix, "c'est la démocratie". "Nous sommes la seule force d'opposition", assure-t-elle. "Nous sommes les seuls à avoir voté le vote de défiance, alors que pour la première fois depuis 30 ans, la Première ministre a refusé de se présenter devant le Parlement pour un vote de confiance, et nous sommes aussi la seule alternative. C'est important dans une démocratie qu'il y ait une opposition."