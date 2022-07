Maths - Une question que seuls les matheux trouveront logique

Aurélie Jean est docteure en science numérique et entrepreneure. Elle est spécialiste de la science algorithmique et voici sa réponse à la question d'Eliott au micro de Noëlle Bréham. Une démonstration par laquelle elle rappelle tout en même temps, que la compréhension d'une problématique mathématique repose très souvent sur la manière de formuler sa résolution. Les maths, c'est aussi une affaire de français et cette démonstration saura peut-être vous convaincre (ou pas) de renouer avec les calculs.

"Un nombre impair = toujours un nombre pair +1 ou -1"

"On peut aussi dire que ce nombre impair auquel on soustrait 1 est aussi toujours un nombre pair : 5 est impair et équivaut à 4 + 1. On peut aussi dire que 5 - 1 = 4, qui est un nombre pair. Donc lorsqu'on additionne 1 ou lorsqu'on soustrait 1 à un nombre impair, on a toujours un nombre pair."

La mathématicienne prend ensuite un autre exemple :

"Si on prend 275, ça équivaut à 274 (nombre pair) + 1. On peut aussi enlever 1 à 275, on obtient 275 - 1 = 274, qui est un nombre pair. Donc quand on additionne deux nombres pairs, cela revient à additionner chaque nombre en enlevant 1 à chacun, puis en additionnant 2. Chaque nombre auquel on enlève 1 donne un nombre pair.

Ainsi, on additionne deux nombres pairs auxquels on ajoute ensuite le chiffre 2 qui est aussi un nombre pair. Par cette somme de deux nombres pairs, vous obtenez ainsi un nombre pair à la fin.

Pour conclure, on obtient toujours un nombre pair quand on additionne deux nombres impairs.

Un nombre impair, c'est toujours un nombre pair +1 ou -1 et lorsqu'on additionne deux nombres impairs, on va en réalité additionner deux nombres pairs + 2 systématiquement".

Pourquoi additionner deux chiffres impairs donne toujours un nombre pair ? - La réponse d'une mathématicienne 2 min France Inter

Alors ? Vous êtes convaincus ? Ou les maths et vous ça fait toujours 2 ?

