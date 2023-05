Max Romeo : "Mes textes sont faits pour que les gens se rendent compte de ce qu'il se passe autour d’eux"

À 78 ans, Max Romeo a décidé de faire une tournée d'adieu à la scène. Cette véritable légende vivante du reggae, admiré aussi bien par Les Rolling Stones que par Jay Z, est aussi l'un des artistes de reggae les plus samplés et adaptés, aussi bien par le rap que par la musique électronique.

À l'occasion de ses adieux à la scène - mais pas aux studios - il sort cette semaine un album reprenant ses plus grands tubes. Il sera aussi en concert à Villeurbanne mardi, à Dijon jeudi, au Havre vendredi et à l'Olympia samedi. Entretien avec cette légende du reggae.

Publicité

FRANCE INTER - La musique était-elle une affaire de famille ?

MAX ROMEO : "Non, bien au contraire ! Moi j’écoutais du rythm & blues, la musique américaine : Fats Domino et Elvis Presley, mon préféré. Mais je viens d’une famille chrétienne et ils ne voulaient pas entendre parler de chansons qu’ils appelaient des "torchons". Pour mes proches, ces titres allaient à l’encontre des principes du christianisme. J’ai donc dû couper les ponts avec ma famille et partir. Pendant un temps, j’ai même dormi dans la rue à Kingston. C’est là que se trouvaient les sound systems et les studios. Il y a d'ailleurs une chanson dans ce disque qui s’appelle "Valley of Death" et ça décrit la souffrance des gens pauvres. Mes textes sont faits pour que les gens se rendent compte de ce qu'il se passe autour d’eux."

Votre titre "One Step Forward" est devenu culte. C’est une chanson très politique et j’imagine qu’il a fallu du courage pour écrire ce titre ?

"Quand Michael Norman Manley devient le chef du gouvernement de Jamaïque en 1972, il y a comme un sentiment de déception. Comme s’il ne respectait pas les promesses qu’il avait faites aux citoyens."

Pourtant vous aviez soutenu sa candidature ?

"Oui, ma chanson "Let the Power Fall" était un titre-slogan en sa faveur pour la campagne électorale… J’étais proche d’eux à cette époque. C’est ensuite que les gens sont venus me voir en me disant : "Dis donc, ton gouvernement a été élu mais il ne fait rien pour nous depuis deux ans !" C’est à ce moment que j’ai écrit "One Step Forward", un pas en avant, deux pas en arrière !"

Ce n’était pas risqué de prendre une telle position ?

"Si, mais je m’en fichais ! Je me devais de passer le message ! La musique peut détruire les empires et aider à les construire. La musique est un truc très puissant. C'est le plus grand média pour délivrer un message."

Cette chanson a été reprise et samplée de nombreuses fois depuis…

"The Prodigy ont utilisé la chanson et l’ont projetée dans une nouvelle dimension… dans l’espace ! Jay Z a fait de même avec le titre "Lucifer". C’est Kanye West qui lui a apporté mon disque et qui lui a suggéré de le sampler. Le son est plus fort, ils l’ont envoyé autre part ! J’adore ça !"

Serge Gainsbourg est parti enregistrer en Jamaïque son album le plus populaire, vous l’avez rencontré à cette occasion ?

"Non, je n’ai jamais rencontré Serge Gainsbourg mais j’adorais son titre "Je t’aime moi non plus" ! C’était ma chanson préférée à l’époque ! Ça a été mon premier lien avec la France. Je ne connaissais pas vraiment d’artistes français mais cette chanson, ça a été mon passeport pour la France !"