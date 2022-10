Maxime Sorel, au départ de la Route du Rhum : "C’est presque l’enfer à bord"

La 12e édition de la Route du Rhum partira de Saint-Malo (pour rejoindre la Guadeloupe) le 6 novembre avec un record de participation : 138 marins dont certains avec des bateaux tout neufs, des bêtes de course qui volent, qui vont vite et qu’il faut dompter. Pas toujours facile. Navigation à bord de l’un d’entre eux avec Maxime Sorel.

La météo s’annonce très calme ce jour-là au large de Concarneau, le port d’attache du nouveau monocoque de Maxime Sorel (V and B – Monbana – Mayenne). Le jeune marin de 36 ans délivre les dernières consignes à son équipe avant de larguer les amarres pour l’une de ses dernières sorties d'entraînement avant de rejoindre Saint-Malo et les autres concurrents de la Route du Rhum. Sous un franc soleil automnal, l’attention est portée sur les tests de VHF et "des paramètres du pilote automatique. On vérifie tous les capteurs, on simule des pannes", explique le skipper.

Un monocoque flambant neuf

Quelques minutes plus tard, le dragon est prêt pour l’envol : cette énorme tête de dragon qui orne les voiles et la coque de ce bateau tout neuf. Maxime Sorel a mis à l'eau sa nouvelle monture il y a quatre mois : depuis juin, il a pour unique préoccupation de la prendre en main. "On est en phase d’apprentissage de notre machine", résume-t-il.

Comme tous les bateaux sortis ces derniers mois des chantiers, Maxime Sorel a opté pour une cabine fermée pour manœuvrer au sec. © Radio France - Jérôme Val

Cet Imoca (classe de bateaux qui font le Vendée Globe) fait partie de la flotte de monocoques flambants neufs : sept sont sortis des chantiers ces derniers mois. Maxime Sorel avait terminé à la 10ème place du dernier tour du monde en solitaire, en un peu plus de 82 jours et sur un bateau d’ancienne génération. Cette fois, le natif de Saint-Malo dispose d'un bolide, équipé de grands foils de couleur rouge, ces moustaches en carbone qui lui permettent de voler. "On atteint très vite les 30 nœuds, les 60 km/h, avec des vitesses de pointe de 36-38 nœuds, s’amuse Maxime Sorel avec l’œil qui pétille. "C’est totalement dingue parce que sur une mer plate, avec 11 nœuds de vent, on va à 24 nœuds, donc à plus de deux fois la vitesse du vent. C’est un bateau à quille qui pèse 8 tonnes, ce n’est pas si léger que ça. Ces bateaux sont hallucinants."

Très peu de confort

Mais il y a un revers de la médaille. Sur ces bateaux, tout est fait pour la performance et pas grand-chose pour le confort. "C’est presque l’enfer à bord", raconte ce grand sportif amateur de montagnes. "Les bateaux vont vite et tapent énormément. Il faut trouver un endroit où se reposer, lâcher tous les muscles du dos. Actuellement, j’ai le matériel dont je disposais sur le dernier Vendée Globe sur un bateau classique. Quand le bateau va très vite et que je suis sur le dos dans mon pouf dans lequel je dormais auparavant, ça me coupe la respiration."

Le prix à payer pour une meilleure performance du bateau est le dépouillement à bord et un inconfort parfois difficile à gérer pour le marin. - G Lebec

Comme tous les bateaux de dernière génération, le pont est couvert d'une cabine fermée. Toutes les manœuvres se font au sec. Ce n’est presque plus la peine de sortir dehors et finies donc les vagues qui vous arrivent en pleine figure ! "C’est sûr que c’est une autre navigation. Après, je vis avec mon temps. Je sais que le fait d’être protégé participe à la performance. Clairement, prendre des paquets de mer nous fatigue. On est plus performants à être à l’abri. Ce n’est pas toujours simple : on ne ressent pas les éléments, on voit moins de choses, on est obligé d’utiliser des caméras pour régler les voiles parce qu’on a une cloison qui bouche la vue."

Pour sa 3ème participation dans la Route du Rhum (il avait démâté lors de la précédente édition en 2018), Maxime Sorel va connaitre son baptême du feu sur un tel bateau. Avant de regarder déjà vers 2024 et un nouveau Vendée Globe.