"Mayday" (avec Gérard Butler) sous la tempête des critiques du Masque & la Plume

Un soir de réveillon, un vol commercial à bord duquel se trouve un tueur escorté par deux agents est pris dans une grosse tempête, mais le pilote Brodie Torrance (Gerard Butler) réussit à faire atterrir son avion endommagé sans imaginer qu'il se pose sur l'île en guerre de Jolo, qui est aux mains de séparatistes philippins, dont on comprend très vite que les passagers du vol vont devenir les otages.

Camille Nevers reconnaît qu'il ne se passe pas grand-chose

Pour la journaliste de Libération, c'est le genre de film qu'on regarde pour passer le temps à défaut d'avoir autre chose à se mettre sous la dent : "C'est un film à voir dans un avion long-courrier où on dort et, de temps en temps, on regarde un film juste comme ça. Des films de séries de cette catégorie-là, il y en a tellement… Le problème, c'est que Jean-François Richet, jeune, il devait louer dans des vidéoclubs des films d'action avec grand plaisir. Sauf que là, on est en 2023 et il continue de faire des films qui lui font plaisir, mais c'est un cinéma-plan dans lequel il ne se passe pas grand-chose. Au début, on est comme dans "Flight" de Robert Zemeckis, après on se croit dans "The Predator" de John McTiernan et on finit dans un petit film".

"Un film qui n'a aucun intérêt" selon Pierre Murat

Un film qui, selon Pierre, a le mérite de ne pas durer trop longtemps, car "généralement, ce type de films, dans la trempe des "Die Hard" de Bruce Willis durent jusqu'à deux heures, c'est assez long. Là, c'est très très court, il n'y a pas trop de longueurs même si tout ça est un peu clichetoneux. Les scènes d'action quant à elles sont plutôt bien faites. Certes, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord, mais on ne regarde pas sa montre comme pour certaines superproductions de plus de deux heures".

Pour Xavier Leherpeur, c'est "le scénario le plus crétin de l'histoire du cinéma contemporain"

Le cocktail Gérard Butler, film américain catastrophe et tous ses clichés simplistes, n'est pas vraiment du goût de Xavier Leherpeur qui a eu envie de quitter la salle avant le dénouement du film : "Ils prennent l'avion ; il y a un mec de la compagnie qui vient leur dire qu'il y a une tempête ; Gerard Butler en héros principal, un acteur d'une extraordinaire expressivité qui estime qu'il faut bien sûr foncer dans l'orage plutôt que de le contourner ; au dernier moment, on nous met un tueur parmi les passagers ; on atterrit sur une île aux mains de Salafistes effroyables ; tout ça se passe le 1er janvier… Je me suis demandé si, devant une telle accumulation de bêtises, c'était possiblement un pastiche à prendre au second degré, eh bien non tout le monde y croit vraiment !

Quand on a Gérard Butler comme acteur principal, impossible de dépasser le premier degré… Le mec est incapable de faire autre chose. On pourrait prêter à cet acteur la phrase de l'acteur Burt Reynolds qui disait : "Mes films ne sont vus que dans les avions ou dans les prisons, des lieux où on ne peut pas partir avant la fin". Heureusement que nous on a la chance de pouvoir se tirer avant la fin, que l'on a deviné au bout de 40 secondes".

Michel Ciment déplore un film d'un anonymat impossible

Chez Positif, ce n'est ni plus ni moins un film de mercenaire, mais qui n'a aucune personnalité : "Il ne faut pas oublier que Jean-François Richet a au départ un certain talent pour faire des films de banlieue, comme "État des lieux" où "Ma cité va craquer" et il fait maintenant des films en Amérique comme un Américain pourrait le faire. C'est le mélange du film de commando et du film catastrophe. Là, je dois dire que si la première demi-heure est plutôt réussie, la suite est interminable de mitraillages".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Mayday" de Jean-François Richet 5 min Radio France

