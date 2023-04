Mayotte : la justice suspend la destruction d'un bidonville

Coup d'arrêt pour l'opération "Wuambushu" à Mayotte, lancée par la gouvernement au nom de la lutte contre la délinquance et l'habitat insalubre. La justice a suspendu lundi soir ce qui devait être la première étape de démolition de bidonville depuis l'annonce de cette opération Wuambushu.

Le juge des référés de Mamoudzou avait été saisi en référé par une vingtaine d'habitants de ce bidonville, représentés par un collectif d'une dizaine d'avocats. Dans sa décision rendue lundi soir, le tribunal pointe la précipitation de l'État alors que le préfet confirmait vouloir accélérer la destruction des logements illégaux en profitant des renforts administratifs et sécuritaires envoyés par la métropole.

Opération suspendue

Cette décision est donc un sursis pour des dizaines de familles qui se préparaient à tout laisser derrière elles dans ces bangas, ces cases de la commune de Koungou au nord de l’île. Dès ce matin, à 6 heures heure locale, l’eau et l’électricité devaient être coupées pour raser les cases en tôles, imbriquées sur un terrain boueux en pentes. Certaines habitations devaient cependant rester intactes. Et les juges saisis en urgence par une vingtaine de familles ont estimé qu’il était impossible de détruire certains abris sans fragiliser les autres. L’ensemble tient comme un jeu de mikado, en équilibre, a constaté un architecte.

Les familles qui n’étaient pas concernées par les démolitions risquaient donc de tout perdre, leurs abris et leurs affaires accumulées après des années de vie dans ce quartier : meubles, frigo, lit pour enfants.

La préfecture a soutenu qu’une entreprise de déménagement pouvait les transporter et les stocker mais rien n’indique que cela a été réellement proposé. Une atteinte grave au droit de propriété constate le juge, qui ordonne au préfet de Mayotte de cesser toute opération d’évacuation et de démolition dans ce quartier et de mettre à disposition des familles des relogements adaptés et des solutions de stockage des biens, comme le prévoit la loi.