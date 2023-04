Médias : Twitter supprime les mentions "affilié à l'État" ou "financé par de l'argent public"

C'est la fin, peut-être provisoire, d'un feuilleton en plusieurs épisodes entre Twitter et de nombreux médias publics du monde entier : ce vendredi matin, le réseau social, propriété de l'homme d'affaires Elon Musk, a supprimé les mentions "média affilié à l'État", "média financé par le gouvernement" ou "média financé par de l'argent public" appliquées à plusieurs médias depuis quelques semaines.

La semaine dernière, les médias publics américains, NPR et PBS avaient été les premiers à voir apparaître sur leurs comptes ces mentions de "média affilié à l'État". Une mention existante depuis début 2022 et qui concernait déjà des comptes de médias notamment russes et chinois.

Dans un premier temps, Twitter a décliné sa terminologie, créant une étiquette "média financé par un gouvernement" ou "par de l'argent public". Dans tous les cas, cela renvoyait à une page du centre d'aide de Twitter qui affirmait que "les médias affiliés à un État sont définis comme des médias dont le contenu éditorial est contrôlé par cet État par le biais de ressources financières, de pressions politiques directes ou indirectes et/ou d'un contrôle sur la production et la distribution" ; et qu'à l'inverse "les organisations de médias financées par un État et dotées d'une indépendance éditoriale, comme la BBC au Royaume-Uni ou NPR aux États-Unis, ne sont pas définies comme des médias affiliés à un État aux fins de cette politique".

Plusieurs médias ont quitté Twitter

La mention s'étant petit à petit retrouvée sur de plus en plus de comptes (y compris ceux de Radio France et France Télévisions en France) ces deux dernières semaines, plusieurs médias avaient annoncé leur décision de mettre fin à leur présence sur Twitter : c'est le cas de NPR aux États-Unis, mais aussi cette semaine de Radio-Canada ou de Sveriges Radio , la radio publique suédoise.

Ce vendredi, ces mentions ne sont plus visibles... au même titre que les badges de certification qui permettaient de vérifier l'authenticité des comptes. À l'origine bleus, devenus dorés pour les entreprises, ils ne sont désormais plus disponibles que pour les particuliers ou les entreprises qui paient Twitter, et ne sont plus une garantie de confirmation d'identité.