Médine invité d'EELV : "C'est dommage, on prête le flanc à ceux qui nous haïssent", juge Noël Mamère

Le rappeur Médine, artiste controversé engagé contre les violences policières et en faveur des quartiers populaires, accusé d'antisémitisme ou d'homophobie, va participer aux Journées d'été des écologistes (JDE) au Havre le 24 août. "C'est dommage", regrette l'ancien candidat à la présidentielle et ancien député EELV Noël Mamère interrogé par France Inter.

"On prête le flanc à ceux qui nous haïssent"

"C'est dommage de voir que l'on est en train de prêter le flanc à tous ceux qui nous haïssent et qui depuis quelques jours, nous traitent d'islamo-gauchistes", estime l'écologiste. "A l'heure où tout ce que nous disons depuis maintenant près de 40 ans est vérifié et validé par les scientifiques où, la crise écologique est devenue une véritable menace existentielle pour l'humanité, c'est très ennuyeux", dit l'ancien élu.

"Ces deux journées d'été auraient pu être un moment de réflexion très important pour savoir comment mieux s'adresser à la société et mieux agir sur les politiques publiques", dit Noël Mamère, avant d'ajouter : "Je pense que c'est encore une fois une occasion ratée de montrer que les écologistes aujourd'hui sont indispensables à l'évolution de notre société, à l'évolution de nos modes de production et de nos modes de vie de manière démocratique."

"Nous devenons d'une certaine manière les ennemis publics numéro un de toute une frange de la société, des caciques de l'agro-alimentaire en passant par le fossile, les anti-éoliennes et maintenant tous ceux qui nous reprochent de ne pas respecter les principes de la laïcité... Ça fait beaucoup", tonne M. Mamère. "Il faut se rassembler, pour éviter de prêter le flanc à de nouvelles critiques et d'ouvrir des polémiques qui sont absolument inutiles et qui seront effectivement néfastes pour les écologistes", dit-il.

Le rappeur havrais doit échanger avec Marine Tondelier

L'organisatrice de cette université d'été, Léa Balage El-Mariky, a expliqué avoir eu l'idée d'inviter Médine après que l'artiste a organisé une "contre-manifestation" lors de la venue de Marine Le Pen le 1er mai au Havre, sa ville natale. Au cours d'un rendez-vous public intitulé "Le canapé", dans l'après-midi du 24 août, le Havrais échangera avec la cheffe d'EELV Marine Tondelier.

Le rappeur Médine, invité aux universités d'été des écologistes et des insoumis la semaine prochaine, s'est imposé récemment comme une figure du militantisme de gauche. Placé dans la lumière par ces invitations à débattre dans des forums politiques, le rappeur originaire du Havre revendiquait en mai "le droit à l'erreur" et à la "contradiction" et reconnaissait des "errances", lors d'une soirée publique organisée par Mediapart. En cause, notamment, ses "quenelles", geste antisémite du polémiste Dieudonné, réalisées dans le passé. "Je l'ai regretté, parce que des récupérateurs lui ont redonné un autre sens", plaidait l'artiste de 40 ans à la carrure athlétique et la barbe bien taillée.

Plus récemment, il a qualifié l'essayiste franco-gambienne Rachel Khan, juive et petite-fille de déporté, de "resKHANpée". Après une vive indignation dans les rangs de la majorité, le rappeur a présenté ses excuses et assuré que le jeu de mots douteux n'était pas dirigé "vers sa famille ni vers les victimes du drame de la Shoah".