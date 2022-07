Meetings, sondages, propagande, loyers : ce que révèlent les comptes de campagne de la présidentielle

Combien d'argent, venu d'où et pour faire quoi ? La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en charge des contrôles des dépenses des candidats à des scrutins nationaux et locaux, a publié mardi les tableaux de comptes des 12 candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle d'avril 2022. Emmanuel Macron est le candidat qui a le plus dépensé lors de la campagne présidentielle avec près de 17 millions d'euros, soit près de 20 fois plus que l'iconoclaste Jean Lassalle.

La Commission des comptes de campagne rendra sa décision sur chacun des comptes vers la fin décembre. Jusqu'à présent, elle n'a approuvé qu'un seul compte du premier coup, celui du NPA Olivier Besancenot en 2007. En 2012, il avait rejeté ceux du président sortant Nicolas Sarkozy qui, comme Valérie Pécresse, avait lancé un appel aux dons.

Macron, le plus dépensier

C'est Emmanuel Macron qui, comme en 2017, s'avère être le candidat le plus flambeur et le plus dépensier. Avec 16,7 millions de frais, il a d'ailleurs un budget, à quelques dizaines d'euros près, similaire à celui d'il y a cinq ans. Mais pour une campagne (beaucoup) plus courte. Valérie Pécresse, qui n'est arrivée qu'en cinquième position au premier tour avec 4,78% des suffrages exprimés, a elle dépensé plus de 14,3 millions d'euros, soit 4% de plus que son parti il y a cinq ans pour François Fillon et un score bien plus faible... Le parti y croyait, mais mauvaise opération, d'où l'appel au secours post-premier tour. Idem pour Eric Zemmour, près de 11 millions pour son moins de 8%.

À noter aussi, une campagne moins dispendieuse pour Marine Le Pen (11,5 millions contre 12,4 en 2017) et Nicolas Dupont-Aignan mais un bond des frais de campagne pour Jean-Luc Mélenchon, +28%, passant de 10,6 millions dépensés en 2017 contre 13,6 M€ en 2022. Jean Lassalle, qui reste le plus économe, a pourtant multiplié par plus de trois son budget en cinq ans.

La socialiste Anne Hidalgo, dont le parti avait anticipé un score inférieur à 5%, n'a dépensé que 3,7 millions d'euros, beaucoup moins que les 15 millions investis par Benoît Hamon en 2017 (il représentait aussi EELV). L'écologiste Yannick Jadot, également sous la barre des 5%, a investi 5,2 millions d'euros dans la campagne. Le plafond des dépenses était établi cette année à 16.851.000 euros pour les candidats présents au premier tour, et 22.509.000 euros pour les candidats qualifiés pour le second tour.

Le Pen, l'emprunteuse

C'est aux partis politique qu'Emmanuel Macron, plus gros budget de cette campagne, a emprunté la majeure partie de l'argent dépensé. Il bénéficie de peu de dons, au contraire de Valérie Pécresse (mise en difficulté par son score, sous les 5%, elle a bénéficié de plus de 4,2 millions d'euros de dons), Jean-Luc Mélenchon (plus de 2,2 millions d'euros de dons) ou Yannick Jadot (1,3 millions, pour la même raison que Valérie Pécresse).

Passée au second tour, Marine Le Pen bénéficiera d'un remboursement intégral de sa campagne, dont la quasi totalité des ressources provenait d'un emprunt en son nom. Les remboursements s'élèveront au maximum à 800.423 euros pour les candidats n'ayant pas atteint la barre des 5% ; 8.004.225 euros pour les autres candidats présents au premier tour; 10.691.775 euros pour les candidats concourant au second tour.

Mélenchon, carton sur les meetings

Les meetings sont sans doute le plus gros poste de dépenses des candidats. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui semble être le plus dépensier en la matière, avec près de 8 millions d'euros pour l'organisation des nombreux (et spectaculaires) meetings, désormais célèbres pour l'utilisation d'hologrammes. Eric Zemmour arrive en troisième position, derrière Emmanuel Macron qui, pourtant, a réalisé une campagne très courte avec beaucoup moins de meetings qu'en 2017, mais qui utilise un tiers du budget total dans ses réunions publiques. Parmi les "petits candidats", c'est Nathalie Arthaud qui a le plus dépensé, plus de 505.000 € pour ses réunions publiques.

Pécresse, opération téléphonique

C'est l'une des incongruités de ces comptes de campagne : la candidate de la droite, Valérie Pécresse, a surinvesti sur un outil de communication, la propagande téléphonique, ces appels automatiques ou SMS envoyés en (très) grand nombre. 2,6 millions de dépenses pour ce poste, juste devant Eric Zemmour (1 million). Ce dernier, pourtant très offensif sur les réseaux sociaux, n'a d'ailleurs dépensé que 162.249 € pour la propagande numérique, comptant sans doute sur un tissus militant ultra présent et très offensif.

L'ancien polémiste, ou encore Emmanuel Macron, ont préféré dépenser leur budget en tracts et en campagnes papier, avec plus de 3 millions d'euros de dépenses. Ce sont d'ailleurs les candidats qui ont le moins investi les réunions publiques de grande envergure (Lassalle, Poutou ou Le Pen par exemple) qui ont le plus dépensé pour le poste numérique et réseaux sociaux. Notons l'important budget "Caravanes" de Marine Le Pen (son bus de campagne) et le poste "Frais de déplacement", élevé également chez la candidate RN, tout comme chez Valérie Pécresse.

Zemmour et son loyer pas cher

Le siège de campagne de Valérie Pécresse a coûté cher : 1,5 millions d'euros de loyer pour la candidate, qui devance largement tous les autres sur ce poste budgétaire. On remarque aussi le loyer d'Eric Zemmour, plus faible que tous les autres candidats majeurs du scrutin et ce pourtant pour 400 mètres carrés dans le chic VIIIe arrondissement. Ce dernier avait expliqué avoir bénéficié d'une "ristourne".

Macron, fan des sondages et Pécresse des conseillers en com'

L'un est fan des sondages, d'autres des conseillers en communication : le président alors sortant (et désormais réélu) a dépensé pour 325.500 euros en enquêtes et sondages contre 0 € pour Jean-Luc Mélenchon - par choix politique - ou bien Fabien Roussel, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan ou Philippe Poutou. Yannick Jadot et Anne Hidalgo, sont derrière le chef de l'Etat, les plus dépensiers en la matière. Valérie Pécresse, qui dépensé beaucoup moins en enquêtes d'opinion qu'en 2017 pour François Fillon, a elle dépensé près de 590.000 € en conseil en communication pour sa campagne.